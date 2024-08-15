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ТАСС

Ростех создает систему подготовки инженеров для оборонных компаний из 49 стран

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Ростех
Ростех.
Источник изображения: rostec.ru

Госкорпорация отметила, что более десяти из них уже направили своих студентов на учебу

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" создает систему подготовки инженеров из 49 дружественных государств, импортирующих высокотехнологичную оборонную продукцию. Об этом сообщили в госкорпорации.

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"Ростех в сотрудничестве с ведущими отечественными вузами и нашими зарубежными партнерами создает систему подготовки инженеров для дружественных государств, импортирующих высокотехнологичную оборонную продукцию. <…> Проект во многом уникален, на сегодня он охватывает 49 стран. Более десяти из них уже направили своих студентов к нам на учебу. И это только начало", - заявил директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024".

Он добавил, что Ростех принимает непосредственное участие в формировании профильных образовательных программ и предоставляет возможности для прохождения производственной практики на отечественных предприятиях.

По словам Кладова, речь идет о знаниях в области компьютерных и информационных технологий, разработках в области искусственного интеллекта, систем технического зрения, систем управления, оптико-электронных и лазерных систем, беспилотных летательных аппаратах и многом другом, чему обучают в российских технических вузах. "Такая подготовка позволит нашим и иностранным специалистам говорить на одном профессиональном языке об импортируемом российском оружии, в том числе в ходе его эксплуатации, сервисного обслуживания или совместного производства", - подчеркнул Кладов. 

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