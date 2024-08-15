На форуме "Армия" представили высокотехнологичные разработки из Москвы

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что компании внедряют искусственный интеллект, роботизированные линии и машинное зрение

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московские заводы принимают участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2024" наряду с различными отечественными и иностранными производителями. Компании представляют высокотехнологичную продукцию - электронику, медицинское оборудование, измерительные приборы и другое, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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"В Москве каждое третье предприятие - высокотехнологичное. Компании внедряют искусственный интеллект, роботизированные линии и машинное зрение. Так, на военно-техническом форуме столичные промышленники представляют новые уникальные разработки и проверенные временем решения. Продукцию компаний используют в авиации, наземной технике, морских судах и во многих других сферах", - сказал Гарбузов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Так, группа компаний "АСК" представляет на выставке три версии мобильных систем радиоэлектронной борьбы и разведки, они обеспечивают безопасность для любых объектов от беспилотных летательных аппаратов. Столичный научно-производственный центр Автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина представляет на форуме шесть экспонатов, среди них - макет системы управления для летательных объектов, комплекс с беспилотным летательным аппаратом, комплекс воздушной разведки, электропривод изготовленный из отечественных материалов и другие образцы техники.

"Московский производитель часов "Полет-Хронос" представил морской хронометр, корпус которого изготовлен из прозрачного полимера, через который можно наблюдать за работой сложного часового механизма. Устройство отвечает за навигационную безопасность, являясь носителем точного времени на любом судне. Промышленный холдинг "Эверс груп Рус" показал современные медицинские изделия - мазевые сетчатые повязки, индивидуальный перевязочный пакет, лечебные косметические средства, пленки с повидон-йодом для проведения операций, перевязочные средства и многое другое", - добавили в пресс-службе.

Также в выставке принимают участие свыше 10 компаний-резидентов ОЭЗ "Технополис Москва". Предприятие "Некс-Т", выпускающее интерактивное оборудование и дисплеи под брендом NexTouch, представило свои новейшие высокотехнологичные устройства, которые широко применяются в ключевых сферах экономики России. На стенде компании можно увидеть дисплеи и материнскую плату на базе отечественных процессоров.

"Предприятие "Хирана +", специализирующаяся на выпуске наркозно-дыхательной техники, представила три своих изделия - аппарат высокочастотной вентиляции легких, устройство искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательный аппарат для проведения всех видов анестезии. Компания "Моторика" показала тяговые и бионические протезы пальцев, кистей, предплечий, плеча для взрослых и детей от двух лет, а также нейростимуляторы и протезы для нижних конечностей. Другой резидент ОЭЗ Москвы, "Медплант", продемонстрировал автомат для проведения непрямого массажа сердца, новый усовершенствованный рюкзак для волонтеров и военнослужащих и сумку-ролл трансформер для размещения медобеспечения в эвакуационном транспорте и обычного ношения", - заключили в пресс-службе департамента.

Московская промышленность

Всего в столице работает более 4,2 тыс. промышленных компаний, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно открывается 40 - 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.

Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". На нем, в частности, представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.