Новую компьютерную игру "Передний край" планируют масштабировать на мировой рынок

Заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков отметил, что "в ситуации информационной блокады" это одна из немногих возможностей познакомить зарубежную аудиторию "с базовой информацией Вооруженных сил РФ"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") планирует масштабировать новую компьютерную игру "Передний край", вышедшую в апреле 2024 года, на мировой рынок. Об этом сообщил на форуме "Армия" заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков.

"В апреле этого года вышла игра "Передний край" - это военная стратегия в реальном времени, она обладает высокой долей реалистичности и детализацией. Мы имеем большие планы по вынесению игры в мировую индустрию", - сказал он.

По его словам, "в ситуации информационной блокады" это одна из немногих возможностей познакомить зарубежную аудиторию "с базовой информацией Вооруженных сил РФ".

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.