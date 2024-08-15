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ТАСС

Новую компьютерную игру "Передний край" планируют масштабировать на мировой рынок

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Компьютерная игра "Передний край"
Компьютерная игра "Передний край".
Источник изображения: flectone.ru

Заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков отметил, что "в ситуации информационной блокады" это одна из немногих возможностей познакомить зарубежную аудиторию "с базовой информацией Вооруженных сил РФ"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") планирует масштабировать новую компьютерную игру "Передний край", вышедшую в апреле 2024 года, на мировой рынок. Об этом сообщил на форуме "Армия" заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков.

"В апреле этого года вышла игра "Передний край" - это военная стратегия в реальном времени, она обладает высокой долей реалистичности и детализацией. Мы имеем большие планы по вынесению игры в мировую индустрию", - сказал он.

По его словам, "в ситуации информационной блокады" это одна из немногих возможностей познакомить зарубежную аудиторию "с базовой информацией Вооруженных сил РФ".

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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