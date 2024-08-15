Участники дискуссии на форуме "Армия" заявили о важности системы противодействия робототехническим комплексам в военных конфликтах

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Развитие системы противодействия робототехническим комплексам (РТК) обеспечивает превосходство в современных военных конфликтах. К такому выводу пришли участники круглого стола на форуме "Армия", который провел замглавы Главного управления инновационного развития (ГУИР) Минобороны России полковник Дмитрий Теребов.

По его словам, обсуждение проводилось для обмена опытом создания и применения комплексов и систем противодействия наземным робототехническим комплексам в условиях проведения специальной военной операции. В ходе круглого стола обсудили совершенствование механизмов взаимодействия Минобороны с предприятиями промышленности в части определения направлений развития, создания и способов применения, а также административно-организационных мероприятий по внедрению комплексов противодействия РТК.

"Как показала практика, достижение превосходства над противником в современных вооруженных конфликтах невозможно без развития систем противодействия РТК. От того, насколько эффективно мы сможем решить вопросы создания этих систем собственными силами с использованием российской научно-производственной инфраструктуры будет зависеть степень готовности нашей армии к выполнению задач и эффективность непосредственного решения этих задач в реальных условиях обстановки", - сказал Теребов.