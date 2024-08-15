Минобороны РФ сообщило о пятичасовом полете двух дальних бомбардировщиков над Балтикой

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над Балтийским морем, на отдельных участках их сопроводили иностранные истребители, сообщило Минобороны РФ в среду.

Полет носит плановый характер, он выполнен над нейтральными водами Балтики, заявили российские военные.

"Продолжительность полета составила около 5 часов. На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, Ту-22М3 летели в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил России.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire). Он предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС РФ.