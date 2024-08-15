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Интерфакс-АВН

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил",- сообщили в военном ведомстве в среду.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств",- отметили в Минобороны РФ.

Военные заявили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства",- отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о пятичасовом полете двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтийским морем.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

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