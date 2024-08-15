На "Армии" представили комплекс для снижения помех в видеопотоках в FPV-дронах

Кадр с камеры FPV-дрона за секунду до уничтожения техники ВСУ.

Его разработали военнослужащие научной роты КВВУ имени генерала армии С. М. Штеменко

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Программно-аппаратный комплекс, который за счет сложных вычислений сможет повысить качество видео, передаваемого FPV-дроном, представлен на форуме "Армия". Его разработали военнослужащие научной роты Краснодарского высшего военного училища (КВВУ) имени генерала армии С. М. Штеменко.

Читайте такжеЧто известно о международном военно-техническом форуме "Армия"

"Мы представляем устройство высокоскоростной обработки видеопотока. Оно построено на программируемой логической интегральной схеме с применением параллельной арифметики системы остаточных классов. Данная система остаточных классов позволяет использовать остатки отделения больших чисел, которые представляют собой малые числа. <…> Данное свойство системы позволяет увеличить скорость обработки видеопотока в 3,6 раза. Например, мы значительно увеличиваем качество. Вот картинка, мы видим, что видит операторы FPV-дрона. Иногда на достаточном удалении из-за высоких скоростей появляются помехи и невозможно разглядеть противника, невозможно даже рельеф местности разглядеть. Наше устройство позволяет исправить эти ошибки и передавать картинку с лучшим качеством", - сказал ТАСС командир научной роты КВВУ майор Антон Лавриненко.

Он отметил, что разработка позволит установить на дрон камеру лучшего качества при таком же уровне передачи данных.

"Мы готовы в зону СВО отправлять данное устройство. Стоит отметить, что при серийном использовании данное устройство не сильно увеличит стоимость дрона - всего на 3-5 тыс. рублей", - добавил Лавриненко.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам демонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.