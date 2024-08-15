Фонд "Эра" поддержит выход в серию восьми военных разработок по итогам акселератора

Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.

В частности, среди них - безэкипажный катер и дистанционно-управляемая турель

ПАРК "ПАТРИОТ"/Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Фонд "Эра" (входит в группу ПСБ) по итогам акселератора отобрал восемь разработок в сфере военных технологий, которые получат финансирование для выхода на серийное производство. Среди разработок безэкипажный катер, дистанционно-управляемая турель, различные беспилотники и детектор дронов, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения победителей на форуме "Армия".

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"По итогу жюри, где были представители и от нас, и от технополиса и фонда "Эра", и от Главного управления инновационного развития Минобороны РФ, были выбраны восемь победителей, которых мы сегодня наградили на стенде", - сообщил ТАСС вице-президент ПСБ Алексей Назаров.

Победители акселератора могут получить до 200 млн рублей на реализацию перспективных бизнес-инициатив, а также доступ к инфраструктуре военного технополиса "Эра".

О победителях

Награду получила компания "Техмет-18" за разработку дистанционно-управляемой турели "Чапай" - модуля для ведения прицельной стрельбы из укрытия, использующего нейросети. Также награждена компания "Стратим", разработавшая комплексную систему связи и управления БПЛА "Атмосфера" и линейку дронов, которая включает в себя 16 различных моделей беспилотников. Еще одним победетилем стала компания "Велес логистик" FPV-БПЛА самолетного типа "К-8 Двушка", который работает в режиме многозадачности: наносит удары, доставляет грузы и может развивать скорость до 150 км/ч.

НПП "Лосев" был награжден за прожектор "Луна" - это изделие является самым маленьким из существующих устройств аналогичного типа светодиодным прожектором с возможностью увеличивать силу света. Оно предназначено для мобильного освещения удаленных объектов, ослепления операторов дронов FPV и вывода из строя дронов-разведчиков.

Еще одним победителем стала "Энергетическая лаборатория" за разработку накопителя энергии для БПЛА, который призван закрыть потребности ВС РФ в мощных литейно-ионных аккумуляторах с расширенным температурным диапазоном эксплуатации до минус 50 градусов.

Победителем также стал кабельный завод "Эксперт кабель" за быстровозводимые электрические сети. Разработка позволяет осуществить постоянное электроснабжение в сжатые сроки с использованием облегченной кабельной сети. Мощность 250 кВт на расстояние до 5 км и 25 кВт до 50 км.

Разработчики из Тамбова выиграли акселератор с портативным детектором дронов, который может определять беспилотные летательные аппараты в радиусе от 500 до 1 500 м. А Севастопольский государственный университет получит поддержку за проект безэкипажного катера "Сарган", оснащенного техническим зрением для определения объектов. Дальность хода катера составляет до 500 км.

О фонде

В 2021 году на базе военного инновационного технополиса "Эра" был создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили Промсвязьбанк и Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ.