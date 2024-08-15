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ТАСС

Эксперт: будущее робототехники за увеличением автономности и дальности работы

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Малогабаритный переносной дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разведки и разминирования "СКОРПИОН"
Малогабаритный переносной дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разведки и разминирования "СКОРПИОН".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

В спецоперации очень востребованы комплексы для дистанционного разминирования, отметил председатель военно-научного комитета инженерных войск полковник Максим Кривошеев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Перспективы развития робототехнических комплексов для применения в интересах инженерных войск РФ заключаются в увеличении автономности и дальности их работы, а также способности нести различные полезные нагрузки. Об этом заявил председатель военно-научного комитета инженерных войск полковник Максим Кривошеев на полях форума "Армия-2024".

"Безусловно, перспективы развития робототехнических комплексов заключаются в увеличении дальности полета, автономности работы таких комплексов, увеличении возможности нести различные полезные нагрузки, инженерные в том числе. Также будущее за разработкой средств зондирования Земли для дистанционного обнаружения минно-взрывных заграждений и их разведки", - рассказал Кривошеев.

Специалист подчеркнул, что в спецоперации очень востребованы комплексы для дистанционного разминирования. "Применяется техника самого разного класса. В том числе инженерная система дистанционного разминирования, она очень хорошо себя зарекомендовала. Система позволяет на значительном удалении обезвреживать как противотанковые, так и противопехотные минные поля", - сказал Кривошеев.

По словам председателя военно-научного комитета инженерных войск, также разработана линейка робототехнических комплексов минно-взрывных заграждений, противотанковых, противопехотных и других мин. "Кроме того, разработаны робототехнические комплексы, которые работают в режиме камикадзе для доставки боеприпасов до опорных пунктов и фортификационных сооружений противника", - добавил Кривошеев.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". На нем, в частности, представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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