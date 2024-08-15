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Военное обозрение

Премьер-министр Польши поддержал действия ВСУ в Курской области

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Источник изображения: topwar.ru

С самого начала украинского конфликта Польша была, возможно, наиболее антироссийски настроенной страной Евросоюза, которая всячески подстрекала Киев идти до конца.

Вот и сейчас глава польского правительства Дональд Туск фактически выступил в поддержку действий украинских военных в Курской области России. По его словам, эти действия носят лишь оборонительный характер, и Украина имеет на это полное право.

То, что российские войска делают с территорией Украины, несет в себе признаки геноцида и бесчеловечных преступлений. Украина имеет полное право вести войну таким образом, чтобы фактически парализовать Россию в ее агрессивных намерениях

- сказал Туск.

Польский премьер отметил, что наибольшим риском для его страны, да и всей Европы является победа России и поражение Украины, так как это затронет всю Европу. Туск также в очередной раз заверил, что Варшава будет продолжать поддерживать Киев, "сколько потребуется". Вот только не уточнил, сколько потребуется до чего?..

Ранее сообщалось, что Польша за время конфликта направила на Украину вооружений на сумму 8,4 миллиарда евро и обучила более 40 тысяч украинских военнослужащих.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось утром 6 августа. Основной целью Киев здесь, очевидно, преследует получение козырей на случай переговоров и одновременно - оттягивание наших сил с территории Донбасса для того, чтобы остановить наступление ВС РФ.

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