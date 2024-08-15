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Росавиация выдала сертификат типа на модификации транспортного Ил-76

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Самолет Ил-76ТД-90А
Транспортный самолет Ил-76ТД-90ВД. Двигатели ПС-90А-76. Посадка на одном из Канарских островов.
Источник изображения: Airliners.net

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Росавиация выдала ПАО "Ил" (MOEX: AKIL) (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) "Ростеха") сертификат типа на модификации транспортного самолета Ил-76: действие документа распространяется на самолеты Ил-76ТД-90 и Ил-76ТД-90ВД.

"Это важный шаг в создании в интересах российских и зарубежных заказчиков нового коммерческого транспортника Ил-76ТД-90А, являющегося транспортной модификацией выпускаемого сегодня самолета Ил-76МД-90А", - говорится в совместном пресс-релизе Росавиации и ОАК.

Сейчас коммерческие перевозчики по всему миру эксплуатируют более 100 лайнеров Ил-76ТД и его модификаций, построенных еще в Ташкенте, их ресурс подходит к завершению.

"Новый Ил-76ТД-90А будут отличать улучшенные летно-технические характеристики, современная авионика и сокращенный минимальный состав экипажа до трех человек. Все эти преимущества сделают машину абсолютно уникальной на рынке тяжелых рамповых транспортных самолетов и экономически эффективной. Это также даст возможность эксплуатировать машину на всех воздушных трассах из любых международных аэропортов", - отмечается в сообщении.

Получение сертификата также позволит более прозрачно выполнять и фиксировать в документации последующие изменения конструкции самолета, прокомментировал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, процитированный в сообщении. По словам управляющего директора ПАО "Ил" Даниила Бренермана, Ил-76ТД-90А "вызывает большой интерес у авиакомпаний", прежде всего тех, в парке которых имеется ильюшинское семейство самолетов. Потенциальный портфель заказов, по его словам, превышает 100 машин. Начало поставок планируется с 2028 года.

По данным сайта Росавиации, среди действующих эксплуатантов Ил-76 разных модификаций - авиакомпании "Волга-Днепр", "Геликс", "Абакан эир", "Авиакон цитотранс", "Скай гейтс эйрлайнс".

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