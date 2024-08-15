Западная пресса: Индия ведёт переговоры с США о поставках БПЛА большой дальности

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Индия ускоряет заключение соглашения с США о приобретении 31 беспилотника MQ-9B для своих вооруженных сил. Беспилотники, произведенные американской компанией General Atomics, призваны усилить индийскую армию на фоне потенциальных угроз со стороны Китая и Пакистана.

По информации издания Army Recognition, индийская сторона рассчитывает получить американские ударно-разведывательные беспилотники уже в ноябре-декабре текущего года. При этом предполагается выделить 15 БПЛА SeaGuardian для индийских ВМС, а по 8 беспилотников Sky Guardian — для ВВС и сухопутных сил. Также отмечается, что Китай, в свою очередь, ускорил поставки Пакистану своих беспилотников Hong-4 и Wing Loong-II.

Дрон MQ-9B производства американской компании General Atomics Aeronautical Systems является первым беспилотным летательным аппаратом, предназначенным для высотного длительного наблюдения. Длина дронов составляет 11 метров, размах крыльев — более 22 метров. Продолжительность полета составляет более 27 часов на высоте до 15 тысяч метров. Дрон способен нести полезную нагрузку разных типов, в том числе электрооптические/инфракрасные датчики, многорежимные радары Lynx, многорежимные морские радары наблюдения, средства электронной поддержки, лазерные целеуказатели и различные комплекты вооружения. MQ-9B также может летать на высоте 250 метров над землей, не выдавая своего присутствия. Кроме того, эти дроны способны работать в любых погодных условиях. MQ-9B дистанционно управляется экипажем из двух человек: оператора и члена экипажа, управляющего датчиками и вооружениями. По данным ВВС США, Reaper способен запускать восемь управляемых по лазерному лучу ракет класса "воздух-поверхность" AGM-114 Hellfire.

ВМС Индии с 2020 года эксплуатировали два являющихся морским вариантом MQ-9B беспилотника SeaGuardian на условиях аренды. В зависимости от производственных возможностей General Atomics, Индия надеется ввести в эксплуатацию первые десять единиц MQ-9B в течение нескольких лет после подписания сделки.