Антироссийская истерия Запада в связи с проведением СВО привела к разогреву мирового рынка оружия

ЦАМТО, 14 августа. В этом году тематической доминантой Международного военно-технического форума "Армия-2024" стала специальная военная операция.

В этой связи следует отметить, что антироссийская истерия Запада из-за проведения Россией СВО и беспрецедентные по объему поставки различных типов оружия ВСУ, привели к разогреву мирового рынка оружия: масштабное применение в ходе СВО различных систем вооружения привело к резкому росту мирового рынка оружия во многих сегментах.

В условиях тотальных санкций против РФ рост спроса на мировом рынке ВиВТ пока обусловлен заказами (в своем абсолютном большинстве) на западные системы вооружения (прежде всего, производства США), в том числе для возмещения своим сателлитам переданных Украине ВиВТ. При этом очевидно, что многие образцы ВиВТ российского производства в ходе СВО доказали свою высочайшую эффективность и преимущество перед западными аналогами. В этой связи в перспективе после изменения геополитической ситуации в мире следует ожидать резкого роста спроса и на российское вооружение (здесь речь идет об эффекте экспоненциального роста спроса). Высокий спрос на российское оружие, несмотря на тотальные санкции, есть и сейчас, свидетельством чего является рост портфеля заказов России на поставку ПВН, который достиг 60 млрд. долл., о чем заявил в преддверии форума "Армия-2024" первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"С начала СВО, несмотря на санкции, мы наблюдаем рекордный рост интереса к российскому оружию в мире. Экспортный портфель заказов превысил 60 млрд. долл. – такого еще не было", – сказал В.Артяков.

Он отметил, что на некоторые образцы уже сформирован хороший "отложенный спрос", который будет реализован после обеспечения потребностей российской армии.

Для справки: в течение длительного периода времени портфель заказов России на поставку ПВН колебался в пределах 50-55 млрд. долл.

К X Международному военно-техническому форуму "Армия-2024", ЦАМТО публикует статистику мирового рынка экспортных поставок новых ВиВТ в наиболее востребованных в ходе СВО сегментах по периоду 2020-2023 гг. и 2024-2027 гг.

Ниже приведены данные по тем системам вооружений, рост экспорта которых связан, в том числе, с их применением в конфликте на Украине (причем не только в составе ВСУ, но и в составе ВС западных стран для обеспечения логистики доставки авиационным транспортом грузов на Украину, наблюдения и передачи данных по ситуации на украинском ТВД, патрулирования истребителей в своей зоне ответственности и т.д.).

Примечание: поставки западными странами в рамках оказания военной помощи ВиВТ Украине (преимущественно из наличия ВС) не учитываются (поставки в рамках оказания военной помощи не входят в категорию "торговля оружием", по Украине в расчет берутся поставки только по коммерческим контрактам новых ВиВТ, либо поставки ВиВТ из состава ВС стран-экспортеров, отвечающих критерию ЦАМТО по стоимостному параметру как категория "новые").

ИСТРЕБИТЕЛИ

В процентном выражении рост поставок новых истребителей в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 20,36% в количественном выражении при росте экспорта в стоимостном выражении на 13,28%.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых многоцелевых истребителях на мировом рынке составила 138 ед. в год. В 2024-2027 гг. ежегодный спрос увеличится до 166 ед.

САМОЛЕТЫ ВТА

В процентном выражении рост поставок новых самолетов ВТА в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 11,83% в количественном выражении и 20,01% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых военно-транспортных самолетах на мировом рынке составила около 23 ед. в год. В 2024-2027 гг. ежегодный спрос вырастет до 26 ед.

САМОЛЕТЫ ДРЛОиУ

В 2024-2027 гг. рынок самолетов ДРЛОиУ вырастет по сравнению с предыдущим четырехлетним периодом как в количественном, так и в стоимостном выражении. В процентном отношении увеличение поставок новых машин в данном сегменте в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 42,86% в количественном выражении и 12,68% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых самолетах ДРЛОиУ на мировом рынке составляла 3,5 машины в год. В 2024-2027 гг. ежегодный спрос возрастет до 5 машин.

УБС

В процентном отношении объем продаж новых УБС в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. увеличится на 66,67% в количественном выражении и 60,46% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых реактивных учебно-боевых самолетах на мировом рынке составила 38 ед. в год. В 2024-2027 гг. ежегодный спрос вырастет до 65 ед.

ТЯЖЕЛЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ

В процентном выражении рост поставок новых тяжелых вертолетов в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 5,17% в количественном выражении при одновременном росте на 9,69% в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых тяжелых военно-транспортных вертолетах на мировом рынке составила более 14 машин в год. В 2024-2027 гг. ежегодный спрос ожидается в объеме 15 ед.

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ

В процентном выражении рост экспортных поставок новых многоцелевых вертолетов в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 3,87% и на 0,83% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых многоцелевых вертолетах на мировом рынке составила 181 машина в год. В 2024-2027 гг. ежегодный спрос возрастет до 188 ед.

ЗРС ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ

В процентном выражении рост экспорта новых ПУ ЗУР в сегменте ЗРС дальнего действия в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 54,55% в количественном выражении при одновременном росте экспорта на 155,23% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых ПУ ЗУР дальнего действия на мировом рынке составила 22 ед. в год. В следующем 4-летнем периоде ежегодный спрос вырастет до 34 ед.

Поскольку количество ПУ в составе батареи (дивизиона) варьируется в зависимости от заказа той или иной страны, а также типа закупаемой системы, анализ рынка проведен по количеству поставленных или планируемых к поставке пусковых установок.

ЗРК СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ

На текущий момент в процентном выражении увеличение экспорта новых ПУ ЗУР в сегменте ЗРК средней дальности в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составляет 40,69% в количественном выражении при одновременном росте на 201,33% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых ПУ ЗУР средней дальности на мировом рынке составила 36 ед. в год. В следующем периоде (по состоянию на текущий момент) ежегодный спрос увеличится до 51 ед.

Поскольку количество ПУ в составе батареи (дивизиона) варьируется в зависимости от заказа той или иной страны, а также типа закупаемой системы, анализ рынка проведен по количеству поставленных или планируемых к поставке пусковых установок.

ЗРК МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ

В предстоящий 4-летний период в сегменте ЗРК малой дальности на мировом рынке ожидается достаточно существенный рост объемов продаж. На текущий момент в процентном выражении рост экспорта новых ПУ ЗУР в данном сегменте в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 51,16% в количественном выражении при одновременном увеличении экспорта на 122,61% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых ПУ ЗУР малой дальности на мировом рынке составила 32 ед. в год. В следующем периоде (по состоянию на текущий момент) ежегодный спрос увеличится до 49 ед.

Поскольку количество ПУ в составе батареи (дивизиона) варьируется в зависимости от заказа той или иной страны, а также типа закупаемой системы, анализ рынка проведен по количеству поставленных или планируемых к поставке пусковых установок.

ЗРК БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ

В предстоящий 4-летний период в сегменте ближнего радиуса действия на мировом рынке ожидается экспоненциальный рост объемов продаж в стоимостном выражении (более дорогостоящие системы). На текущий момент в процентном выражении рост экспорта новых систем ПВО в данном сегменте в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 18,75% в количественном выражении при увеличении экспорта на 1434,36% (это абсолютный рекорд по всем системам вооружения) – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых системах ПВО ближнего действия на мировом рынке составила 8 ед. в год. В следующем периоде (по состоянию на текущий момент) ежегодный спрос увеличится до 10 ед.

ЗУР для ПЗРК

В процентном выражении рост экспорта новых ЗУР для ПЗРК на мировом рынке в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 75,68% в количественном выражении и на 114,71% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в современных ЗУР для ПЗРК на мировом рынке составила 1086 ед. в год. В следующем периоде ежегодный спрос (по текущему портфелю заказов) составляет 1909 ед.

САУ

В процентном выражении рост поставок новых САУ на мировом рынке в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 101,73% в количественном выражении и 301,64% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в современных САУ на мировом рынке составила 159 ед. в год. В 2024-2027 гг. ежегодный спрос на текущий момент оценивается в 320 ед.

РСЗО

В процентном выражении рост поставок новых РСЗО на мировом рынке в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 125,40% в количественном выражении и 238,73% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых РСЗО на мировом рынке составила 62 ед. в год. В 2024-2027 гг. ежегодный спрос на текущий момент оценивается в 150 ед.

ОБТ

В процентном выражении рост объема поставок новых ОБТ в 2024-2027 гг. составит 56,57% по сравнению с 2020-2023 гг. в количественном выражении и 190,4% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в новых ОБТ на мировом рынке составила 299 ед. в год. В 2024-2027 гг. ежегодный спрос на текущий момент оценивается в 468 ед.

ББМ

В процентном выражении рост поставок новых боевых бронированных машин на мировом рынке в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. составит 19,68% в количественном выражении и на 88,73% – в стоимостном.

В 2020-2023 гг. средняя ежегодная потребность в новых ББМ на мировом рынке составила 1079 ед. В предстоящем 4-летнем периоде ежегодный спрос возрастет до 1285 ед.

БРОНЕАВТОМОБИЛИ

В прошедший 4-летний период (2020-2023 гг.) было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 4943 новых бронеавтомобиля на сумму 2,755 млрд. долл.

В предстоящий 4-летний период (2024-2027 гг.) объем экспортных продаж новых бронеавтомобилей на мировом рынке составит не менее 5987 ед. на сумму 4,120 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В 2020-2023 гг. средняя ежегодная потребность в новых ББМ на мировом рынке составила 1236 ед. в год. В следующем периоде на текущий момент ежегодный спрос оценивается в 1497 ед.

Особое положение на рынке занимают тактические и малоразмерные БЛА. В этих сегментах в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. ожидается очень резкий рост спроса, причиной которого является высокая эффективность применения БЛА на Украине. В определенном смысле можно утверждать, что боевые действия на Украине во многом стали "войной дронов" и определили совершенно новый характер и форму ведения современных боевых действий.

Однако просчитать, даже ориентировочно, рост спроса в данных двух сегментах в предстоящие 4 года невозможно из-за того, что период времени от момента заказа до поставок заказчику БЛА данных типов очень небольшой, то есть пакет заказов на 2024-2027 будет находиться в стадии формирования в течение всего 4-летнего периода.

На текущий момент ситуация выглядит следующим образом.

ТАКТИЧЕСКИЕ БЛА

В период 2024-2027 гг. объем экспортных продаж новых тактических БЛА составит не менее 309 ед. на сумму 1,096 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В данной категории учтены аппараты, которые по своим ТТХ ниже категории средневысотного БЛА большой продолжительности полета (MALE) и выше мини-БЛА, в том числе вертолетного типа.

По оценке ЦАМТО, в прошедший 4-летний период (2020-2023 гг.) в данной категории было поставлено на экспорт или произведено по лицензии 3852 БЛА на сумму 2,023 млрд. долл.

В процентном отношении объем продаж БЛА в данном сегменте в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. сравнивать на данный момент не имеет смысла, поскольку портфель мировых заказов на период 2024-2027 гг. находится в стадии формирования.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в современных тактических БЛА на мировом рынке составляла 963 аппарата в год. В следующем 4-летнем периоде по имеющемуся на текущий момент портфелю заказов ежегодный спрос по состоянию на текущий момент оценивается в 77 ед.

Следует отметить, что итоговый объем экспорта в данной категории по периоду 2024-2027 гг. будет на порядок выше и, скорее всего, превзойдет результат предыдущего 4-летнего периода. Это связано с двумя причинами.

Первая причина обусловлена спецификой данного сегмента рынка – относительно коротким сроком от момента заключения контракта до фактической передачи БЛА заказчику (ЦАМТО учитывает только анонсированные контракты или тендеры). В этой связи по ряду программ, которые еще только находятся в стадии предварительного обсуждения (либо еще даже не анонсированы), поставки могут быть реализованы в период до 2027 года.

Вторая причина связана с масштабным использованием БЛА на украинском ТВД, что породило экспоненциальный рост спрос на тактические БЛА. Сейчас большое количество экспортных контрактов в данном сегменте проходят процесс согласования.

МИНИ- И МИКРО-БЛА

В период 2024-2027 гг. объем экспортных продаж новых мини- и микро-БЛА составит не менее 4158 ед. на сумму 505,3 млн. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В данной категории учтены малоразмерные беспилотные аппараты, запускаемые "с руки" или небольших пусковых установок, в том числе мальтироторного типа, а также все типы микро-БЛА.

По оценке ЦАМТО, в предыдущий 4-летний период (2020-2023 гг.) в данной категории было поставлено на экспорт или произведено по лицензии 7477 БЛА на сумму 419,3 млн. долл.

В процентном отношении объем продаж новых БЛА в данном сегменте в 2024-2027 гг. по сравнению с 2020-2023 гг. сравнивать на данный момент не имеет смысла, поскольку портфель мировых заказов на период 2024-2027 гг. еще только формируется.

В 2020-2023 гг. средняя потребность в современных и мини- и микро-БЛА на мировом рынке составила около 1869 ед. в год. В следующем 4-летнем периоде ежегодный спрос по состоянию на текущий момент оценивается в 1039 ед. (по идентифицированным контрактам).

Следует отметить, что итоговый объем экспорта в данной категории по периоду 2024-2027 гг. будет значительно выше и, скорее всего, в разы превзойдет результат предыдущего 4-летнего периода. Это связано с двумя причинами.

Первая причина обусловлена спецификой данного сегмента рынка – относительно коротким сроком от момента заключения контракта до фактической передачи БЛА заказчику (ЦАМТО учитывает только анонсированные контракты или тендеры). В этой связи по ряду программ, которые еще только находятся в стадии предварительного обсуждения (либо еще даже не анонсированы), поставки могут быть реализованы в период до 2027 года.

Вторая причина связана с масштабным использованием БЛА на украинском ТВД, что породило экспоненциальный рост спрос на мини- и микро-БЛА. Сейчас большое количество экспортных контрактов в данном сегменте проходят процесс согласования.