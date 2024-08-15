Для ВДВ разрабатывают интеллектуальные парашютные системы с навигацией

Десантирование военной техники во время учений "Славянское братство - 2020" с участием военнослужащих Псковской дивизии ВДВ России и подразделений Сил специальных операций армии Белоруссии.

Изделие позволяет осуществить управляемое десантирование грузов на расстоянии, отметил председатель Военно-научного комитета войск Андрей Прохоров

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Интеллектуальные парашютные системы с навигационными комплексами разрабатываются в России в интересах воздушно-десантных войск. Об этом ТАСС на полях форума "Армия-2024" заявил председатель Военно-научного комитета ВДВ Андрей Прохоров.

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"Да, у нас ведется такая работа. Она позволяет нам осуществить управляемое десантирование грузов на расстоянии. Безусловно, сам аспект, сам способ применения воздушно-десантных войск [такой], как десант, воздушные десанты, с учетом опыта специальной военной операции будет скорректирован. Вместе с тем парашютная составляющая продолжает, даже обращая внимание на опыт СВО, оставаться незыблемым вектором развития", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ведутся ли разработки в области интеллектуальных парашютных систем с навигационными комплексами.

Прохоров уточнил, что ведутся работы по разработкам парашютных систем для других видов техники по аналогии с системой для десантирования многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ".

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.