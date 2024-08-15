На Западе сообщили о разработке стратегии поставок в военно-космической сфере

Еженедельник Defense News отметил, что стратегия направлена на устранение сбоев в цепи поставок и укрепление промышленной базы

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники работают над стратегией укрепления глобальной цепи поставок в военно-космической сфере. Об этом пишет американский еженедельник Defense News со ссылкой на представителя Космических сил США Эдгара Наву.

По его информации, стратегия направлена на устранение сбоев в цепи поставок и укрепление военно-космической промышленной базы. Работа в этом направлении началась осенью 2023 года с обсуждения между США и их партнерами текущих проблем в отрасли и определения областей сотрудничества. Как отмечается, инициатива вызвана опасениями, что промышленная база может оказаться не в состоянии удовлетворить растущий спрос на военном, гражданском и коммерческом сегментах рынка.

Ожидается, что подготовка документа будет завершена в 2025 финансовом году (с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года). В настоящее время, помимо США, над стратегией работают Великобритания и Канада, но в дальнейшем Вашингтон рассчитывает привлечь и другие страны.

Нава также отметил, что чрезмерная секретность в военно-космической сфере "может ограничить объем информации, которой иностранные правительства делятся со своими союзниками". Он выступил в пользу "более открытого" подхода в данной отрасли ради более эффективного использования ресурсов.

15 мая заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с некоторыми государствами, включая Индию и Китай, российские военно-космические разработки, в том числе имеющиеся у Москвы, по версии Вашингтона, планы потенциального создания ядерного противоспутникового оружия.