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ТАСС

В ВДВ стремятся сделать технику более скоростной и компактной с учетом опыта СВО

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Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

Председатель Военно-научного комитета войск Андрей Прохоров уточнил, что подразделения применяют в том числе квадроциклы и мотоциклы

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Техника Воздушно-десантных войск (ВДВ) трансформируется с учетом опыта СВО и становится более скоростной и малоразмерной. Об этом ТАСС на полях форума "Армия-2024" заявил председатель Военно-научного комитета Воздушно-десантных войск Андрей Прохоров.

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"Тенденция развития колесной техники в десантно-штурмовых подразделениях, также она сопутствует и с оглядкой на опыт применения СВО. Идет минимизация, уменьшение ее в габаритах. Главный критерий - это скорость, это малоразмерность, это способность преодолеть короткие расстояния рывком, броском, ну и, безусловно, не забудь про защиту от FPV-дронов", - сказал он.

Прохоров уточнил, что подразделения применяют сейчас в зоне СВО в том числе квадроциклы и мотоциклы, которые представлены в том числе на демонстрационной площадке ВДВ на форуме.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.  

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