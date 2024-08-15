На форуме "Армия" продемонстрировали систему поиска раненых бойцов

Как рассказали в компании "Суррус", разработка не имеет аналогов в Вооруженных силах России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Комплекс для поиска получивших ранения военнослужащих эвакуационными группами в зоне боевых действий представили на стенде военного инновационного технополиса "Эра" на форуме "Армия-2024". Как рассказали ТАСС в компании "Суррус", созданная в партнерстве с новосибирскими университетами СибГУТИ и НГТУ разработка не имеет аналогов в Вооруженных силах России.

Читайте такжеЧто известно о международном военно-техническом форуме "Армия"

Согласно описанию, малая тактическая санитарно-поисковая система включает миниатюрные персональные поисковые модули, поисковый прибор, поисковый БПЛА, а также БПЛА прикрытия для противодействия вражеским дронам. Все данные при поиске также выводятся на карту на экране компьютера (пульта управления), расположенного на удалении от "красной зоны".

Разработчики подчеркивают, что поисковые модули устойчивы к радиоэлектронной борьбе и разведке противника и в пассивном режиме не излучают сигнал. "Принцип работы системы основан на коротком ответе по типу: "Иванов-Я! Петров-Я!". По отклику поисковая группа понимает, что боец находится в зоне ее досягаемости", - рассказал ТАСС технический директор "Сурруса" Андрей Жуков.

Модули, которые предполагается выдавать военнослужащим при выходе на задачу, представляют из себя герметичные миниатюрные устройства размером меньше солдатского жетона. Продолжительность их работы составляет 3-5 дней, а зарядка осуществляется беспроводным способом.

Максимальная возможная дальность действия сигнала поисковых модулей - 5 км. Жуков добавил, что в ходе испытаний была подтверждена их работа под водой и небольшим слоем земли. Также сигнал передается в случае, если боец находится внутри военной техники, например БТР. От также отметил, что комплекс не требует от оператора при поиске специальной технической подготовки.

Разработчики рассказали ТАСС, что комплекс, представленный на форуме "Армия", вызвал интерес со стороны посетивших его военнослужащих. При этом, по словам компании, подобные системы на данный момент не используются в зоне СВО.