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В Китае изобрели технологию зарядки электрокаров за 11 минут

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Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com.

Zeekr изобрела аккумулятор для автомобиля, заряжающийся за рекордные 11 минут

Китайский автопроизводитель Zeekr рассказал о рекордной технологии зарядки электрокаров. На это обратило внимание издание Electrek.

Во время презентации, запись которой сохранилась на платформе Bilibili, представители Zeekr анонсировали, что их автомобили можно будет зарядить на 80 процентов всего за 11 минут. Технология связана с выпуском новых литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов.

Новые батареи также смогут обеспечить лучшую производительность зарядки в экстремальных условиях. Так, при температуре до -10 градусов батарея сможет зарядиться с 10 до 80 процентов всего за 30 минут. Это стало возможным благодаря усовершенствованной системе управления аккумулятором (BMS).

Новые батареи LFP появятся в автомобилях Zeekr 007. В компании уточнили, что рекордная скорость зарядки будет актуальной при использовании зарядных станций V3. В корпорации отметили, что установили уже 500 подобных станций. К 2026 году автоконцерн намерен распространить по всему Китаю 10 тысяч быстрых зарядных станций.

По словам журналистов медиа, китайская компания GAC-Aion задолго до Zeekr заявила, что ее батарея сможет заряжаться за восемь минут. Это произошло еще в 2021 году, однако технология, очевидно, не стала массовой.

Ранее «Автостат» насчитал в России 50,6 тысячи электромобилей. Доля подобных транспортных средств составляет лишь 0,11 процента от общего количества зарегистрированных в стране легковых автомобилей.

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Страны
Китай
Россия
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