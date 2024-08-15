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ЦАМТО

Rheinmetall поставит дополнительные ОБТ и БРЭМ ВС Чехии

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Бронетаная машина Bergepanzer 3 Büffel инженерного батальона
Бронетаная машина Bergepanzer 3 Büffel инженерного батальона.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina /

ЦАМТО, 14 августа. Немецкая компания Rheinmetall объявила о подписании контракта на поставку ОБТ и БРЭМ ВС Чехии в рамках согласованной ранее правительствами Германии и Чехии процедуры обмена ВиВТ (Ringtausch).

Согласно этой процедуре, восточноевропейские страны предоставляют Украине тяжелую технику советского производства в обмен на западные образцы ВиВТ. Соответствующее соглашение было подписано представителями обеих стран и Rheinmetall в конце июля 2024 года в Праге. Стоимость поставки не раскрывается, но заявлено, что она оценивается в небольшую трехзначную цифру в миллионах евро.

В рамках соглашения Rheinmetall поставит ВС Чехии 14 основных боевых танков "Леопард 2A4" и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину "Буффел 3" из состава ВС. Первый танк должен быть поставлен в конце 2024 года, последний – до конца апреля 2025 года. Поставка БРЭМ будет завершена к началу 2026 года.

ВС Чехии будут поставлены находящиеся в собственности Rheinmetall ОБТ, выкупленные из состава вооруженных сил различных государств. БРЭМ размещена на усовершенствованном шасси "Леопард-2". Работы по восстановлению техники уже начались.

Как сообщал ЦАМТО, ранее ВС Чехии получили от Германии 14 ОБТ "Леопард 2A4" и одну БРЭМ "Буффел 3". Они вошли в состав 73-го танкового батальона ВС Чехии. Данную технику Германия обязалась безвозмездно поставить ВС Чехии в обмен на переданные ВС Украины ВиВТ. Ряд контрактов, связанных с поставками Минобороны Чехии подписало с немецкими партнерами в октябре 2022 года.

Первый "Леопард 2A4" был передан ВС Чехии в декабре 2022 года. Остальные танки доставлялись партиями до конца 2023 года. Помимо ОБТ, в поставку входит начальный пакет запасных частей и боеприпасов, трехлетняя техническая поддержка и обучение военнослужащих. Общая стоимость переданной безвозмездно техники оценивалась в 4 млрд. чешских крон.

Кроме того, МО Чехии приступило к предварительным консультациям о покупке еще 14 "Леопард 2A4". Германия и Чехия также продолжают переговоры о закупке последней версии танка – "Леопард 2A8". Если эти переговоры пройдут успешно, то на основе рамочного соглашения Чехия впоследствии сможет закупить 61 новый танк в шести модификациях. Контракт будет включать опцион на поставку еще 16 танков.

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Страны
Германия
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
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