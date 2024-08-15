Наработка энергоустановок пермских предприятий ОДК на объектах ТЭК превысила 20 млн часов

Посетители у стенда российской машиностроительной компании ОДК-Пермские моторы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Газотурбинные установки разработки и производства "ОДК-Авиадвигатель" и "ОДК-Пермские моторы" отработали 20 миллионов часов на объектах энергетики, сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Сегодня на объектах ТЭК России эксплуатируются 458 энергетических газотурбинных установок (ГТУ) и 353 энергоагрегата суммарной мощностью 3 437 МВт. По данным на 1 июля 2024 года их суммарная наработка превысила 20 миллионов часов", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

По информации пресс-службы, система сервисного обслуживания энергоагрегатов собственной разработки с оплатой за фактически отработанный машино-час, которое "ОДК-Авиадвигатель" внедрил первым в отрасли, стала одним из условий такого результата.

Pаместитель генерального директора АО "ОДК" по управлению НПК "Пермские моторы" Александр Иноземцев отмечает, что энергетическая независимость и безопасность промышленных объектов является приоритетной задачей.

"Для реализации новых проектов распределенной генерации особенно важно использовать отечественное оборудование. ГТУ и энергоагрегаты разработки и производства НПК "Пермские моторы" как раз являются таким продуктом", - сказал Иноземцев, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что пермское оборудование работает на природном и попутном нефтяном газе, в простом и когенерационном циклах, производится в блочном, модульном или комбинированном исполнении. На базе авиационных двигателей Д-30 и ПС-90А создана линейка энергетических газотурбинных установок и энергоагрегатов мощностью от 2,5 до 25 МВт.