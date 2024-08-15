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ТАСС

Комплекс "Комбат-антидрон" впервые показали на "Армии-2024"

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

Официальный представитель конструкторского бюро "Астрон аэро" отметил, что изделие объединяет несколько подсистем

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Российские специалисты разработали комплекс обнаружения и противодействия малоразмерным ударным беспилотным летательным аппаратам и FPV-дронам "Комбат-антидрон", изделие впервые представили в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024". Об этом ТАСС заявил официальный представитель конструкторского бюро "Астрон аэро".

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"Комплекс "Комбат-антидрон" объединяет несколько подсистем. Первая - радиолокационное сопровождение: система обнаруживает угрозу на дистанциях до 4-5 км, далее включаются подавители радиопомех. В случае неподавления радиопомех, включается подсистема фазированной акустической решетки, которая по звуку определяет типы целей на дистанции до 2 км. Далее начинает работать еще одна подсистема - наземная оптико-электронная станция, которая захватывает цель и сопровождает ее. Наконец, на подлете угрозы до дистанции 800-1000 м в автоматическом режиме дается команда дрону-перехватчику на подавление угрозы", - рассказали в "Астрон аэро". 

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Страны
Россия
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