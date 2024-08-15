Таяни: следующую конференцию по Украине могла бы провести Саудовская Аравия

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии отметил, что приглашение РФ и Китая "стало бы шагом вперед"

РИМ, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что проведению следующей мирной конференции по Украине с участием РФ и Китая могла бы поспособствовать Саудовская Аравия.

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"Могла бы попробовать Саудовская Аравия. Это стало бы шагом вперед", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на соответствующий вопрос о привлечении РФ и Китая.

Ранее он подписал со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом совместное заявление о сотрудничестве в организации второй международной конференции по мирному урегулированию на Украине с привлечением всех сторон, включая РФ, а также с учетом сделанных до сих пор предложений по прекращению конфликта.

Первая конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, занявшаяся ее организацией по договоренности с украинскими властями, не пригласила на нее Россию. В той конференции не приняли участие делегации некоторых стран, включая Китай. Ни одна из стран БРИКС не поддержала коммюнике. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира".

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки со стороны ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских, бессмысленны.