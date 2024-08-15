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ТАСС

В ВНК ВДВ назвали правильным решение оснащать БМД-4М решетками от FPV-дронов

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БМД-4М
БМД-4М.
Источник изображения: Александр Рюмин/ ТАСС

Председатель Военно-научного комитета Воздушно-десантных войск Андрей Прохоров отметил, что защита включает в себя три составляющие

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Принятое на основе опыта спецоперации решение оснащать боевые машины десанта БМД-4М решетками от FPV-дронов было правильным. Об этом ТАСС на полях форума "Армия-2024" заявил председатель Военно-научного комитета Воздушно-десантных войск Андрей Прохоров.

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"Опыт проведения специальной военной операции на первом этапе, когда мы ставили комплект дополнительной защиты в виде решеток, показал правильность выбранного нами пути. Сейчас противник с ручным противотанковым гранатометом отодвинулся от нас, так как линии соприкосновения раздвинулись, и в этот промежуток его заполнили беспилотные летательные аппараты с возможностью поражения техники, людей на большие расстояния. Вместе с тем те решения, которые были приняты по комплекту дополнительной защиты для БМД-4М, решетка, она помогает и против FPV-дронов", - сказал он.

Прохоров уточнил, что защита включает в себя три составляющие: защита противоосколочная, это защита от ручных противотанковых гранатометов и снижение заметности.

Воздушно-десантные войска представлены на форуме "Армия-2024" в двух категориях: парашютно-десантные подразделения и десантно-штурмовые подразделения.

Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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Продукция
БМД-4
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