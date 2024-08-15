В Китае исключили безответственное загрязнение орбиты при запуске ракеты CZ-6A

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что Пекин всегда "требует соблюдения мер по предупреждению образования космического мусора после завершения полетов спутников и ракет-носителей"

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Власти КНР занимают ответственную позицию и уделяют большое внимание предотвращению загрязнения околоземной орбиты космическим мусором, который образуется в результате запуска китайских ракет-носителей с космическими аппаратами. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

"Выступая в качестве ответственной большой державы, Китай придает большое значение предупреждению образования космического мусора, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства в ответ западному журналисту, который попросил подтвердить, что в ходе недавнего запуска CZ-6A на орбите якобы "образовалось облако мусора, состоящее из сотен обломков". - КНР активно выполняет соответствующие международные обязательства при осуществлении деятельности в космическом пространстве".

Официальный представитель уточнил, что Китай всегда "требует соблюдения мер по предупреждению образования космического мусора после завершения полетов спутников и ракет-носителей". "Мы содействуем защите космической среды, способствуем долгосрочной устойчивой деятельности в космосе", - добавил он.

По словам Линь Цзяня, Пекин выступает за мирное использование космического пространства в соответствии с международным правом. "Китай принял необходимые меры и внимательно следит за соответствующей орбитальной зоной, проводя анализ данных", - подытожил он.

6 августа КНР осуществила успешный запуск первой группы полярно-орбитальных спутников Qianfan (G60 Polar Group 01). Старт был осуществлен в 14:42 по пекинскому времени (09:42 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-6A.

Двухступенчатая CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически чистом топливе - смеси керосина и жидкого кислорода. Она разработана Шанхайской академией технологии космических полетов совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники, оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту (700 км) до 4 тонн полезного груза (до 5 тонн - на низкую околоземную). В отличие от CZ-6, эта ракета имеет удлиненную первую ступень, диаметр которой такой же, как и у второй - 3,35 м.