Как пишет газета, западные лидеры, заявляющие о поддержке Киева, продолжают относиться к конфликту как к локальному

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Победа в конфликте на Украине уже в руках России, в то время как у западных союзников Киева нет воли к ее достижению. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).

Несмотря на то, что у Запада есть ресурсы, чтобы "закончить конфликт на условиях Украины", ему "явно не хватает воли к победе", говорится в публикации. Западные лидеры, заявляющие о поддержке Киева, продолжают относиться к конфликту как к локальному, в котором у них мало обязательств. Вместе с тем победа на Украине уже "в руках у России", она "абсолютно достижима" независимо от того, "кто будет в Белом доме в следующем году" после президентских выборов в США, указывает издание. По его оценкам, пока западные страны беспомощно наблюдают за происходящим на Украине, Россия "становится все смелее".

Газета отмечает, что Запад оказывает Украине помощь, "достаточную лишь для того, чтобы не допустить развала фронта" в ближайшее время. Это ставит Киев в "унылое положение", и в определенный момент мирное соглашение на условиях РФ для украинских властей "станет предпочтительнее гибели".

7 августа газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщала, что оборона ВСУ в последнее время дает трещины, а российские войска быстро продвигаются в зоне СВО. Источник также отметил, что ВС РФ добились "тактического успеха" в Донецкой Народной Республике и, если ситуация не изменится, "вероятны дальнейшие успехи" российских войск. Газета указывает, что на фоне успехов ВС РФ все больше украинцев поддерживают идею завершения конфликта с Россией путем мирных переговоров. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил во вторник, что ВС РФ за два месяца освободили 420 кв. км, а украинские войска потеряли более 115 тыс. военнослужащих и более 3 тыс. единиц бронетехники.