В форуме "Армия-2024" приняли участие делегации оборонных ведомств более 80 иностранных государств

ЦАМТО, 14 августа. В заключительный день работы форума "Армия-2024" начальник Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук подвел итоги второго дня работы форума и анонсировал мероприятия на 14 августа.

Во второй день форума в его работе приняли участие делегации оборонных ведомств около 80 иностранных государств. Были организованы и проведены 10 двусторонних встреч руководящего состава Минобороны России с зарубежными коллегами. По линии ФСВТС проведены двусторонние встречи с представителями шести стран.

Как отметил генерал-лейтенант Александр Осадчук, особый интерес специалисты иностранных государств проявили к выставочным экспозициям трофейной военной техники, перспективной военной техники госкорпораций "Роскосмос", "Росатом", "Беспилотные системы", Концерна "Калашников", Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Рособоронэкспорта, холдинга "Швабе", компании "Армоком", ОКБ "АСТРОН" и национальным экспозициям Белоруссии Китая и Ирана.

"Точкой притяжения гостей и участников Международного военно-технического форума "Армия-2024" пользуется тематическая выставка "Военное образование – на службе Отечеству", где продемонстрированы передовые системы обучения в образовательных организациях Минобороны России с учетом опыта применения войск, в том числе в специальной военной операции и учениях", – добавил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России.

Также высокий интерес со стороны гостей вызвал стенд "Инновации – на службе Отечеству", где представлены новейшие разработки в области робототехнических комплексов воздушного, наземного и водного базирования, в том числе прошедшие апробацию и хорошо себя зарекомендовавшие при их применении в зоне СВО.

Кроме того, повышенная активность экспертов отмечается на экспозиции Народного фронта, где представлены уникальные разработки в интересах специальной военной операции.

В частности, разработчики из Тулы презентовали дрон "Овод". Производители систем связи, навигации и БЛА рассказали о главном преимуществе своей разработки: от распаковки беспилотника из коробки до запуска устройства и взлета проходит до 1,5 минут. Кроме того, дрон имеет функционал по удаленному подрыву и режим самоликвидации.

Еще одно популярное изобретение на экспозиции – FPV-дрон "Упырь". БЛА категории "камикадзе" предназначен для поражения тяжело- и легкобронированной техники, транспорта, блиндажей и укрытий, а также живой силы противника.

Также Народный фронт на выставке представил инновационные огнестойкие костюмы для танкистов. Костюмы производятся из ткани "номекс" – материала, который не горит, а плавится. Ткань выдерживает до 45 секунд прямого огня – время, за которое танкист может покинуть боевую машину без вреда здоровью, при том, что норматив покидания танка – 19 секунд.

Разработчики со всей страны под эгидой Народного фронта занимаются отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря уникальному проекту "народного ОПК", удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы – это дрон-детекторы, спектроанализаторы и многое другое.

Продолжая брифинг, генерал-лейтенант Александр Осадчук сообщил, что вчера, 13 августа, было проведено 38 мероприятий научно-деловой программы. Ключевые из них – круглый стол "Особенности и практика применения законодательства о контрактной системе. Новации в сфере закупок", IV научно-практическая конференция "Актуальные вопросы развития военного права в условиях СВО", конференция "Особенности боевой подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции" под руководством заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова.

Замминистра обороны России Анна Цивилева в рамках форума провела круглый стол с представителями предприятий и организаций по вопросам организации реабилитации участников специальной военной операции.

Также в ходе работы на площадках форума Анна Цивилева осмотрела стенд Военно-медицинской академии, где ознакомилась с новыми методиками обучения будущих врачей. В частности, ей продемонстрировали применение систем дополненной реальности, а также специально разработанных программ, в том числе энциклопедию тактической медицины.

Во второй день работы МВТФ "Армия-2024" Минобороны России наградило отличившиеся при выполнении гособоронзаказа предприятия оборонно-промышленного комплекса. Награждение проходило в номинациях "Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа" и "За вклад в организацию и проведение форума". Сегодня будет продолжена серия награждений, в том числе будет присужден главный приз Международного военно-технического форума "Армия-2024".

Помимо этого, в целях развития научно-технического сотрудничества с организациями регионов и совместной работы, направленной на проведение прикладных исследований, на форуме 13 августа были подписаны соглашения между Главным управлением инновационного развития Минобороны России с руководством Сахалинской, Херсонской, Омской областей, Научно-образовательным центром "ТулаТЕХ", корпорацией "Проект-техника" (г.Курск). Сегодня планируется подписание такого соглашения с Ассоциацией инновационных регионов (фонд Бортника).

Сегодня планируется проведение 42 мероприятий научно-деловой программы. Ключевым из них является конференция "Актуальные вопросы организации медицинского обеспечения в ходе специальной военной операции".

"Мероприятия научно-деловой программы сегодня завершаются и в торжественной обстановке будут подведены ее итоги. Экспертным сообществом будут отмечены ее активные участники, а по результатам проведенных мероприятий Главным управлением инновационного развития Минобороны России будет разработан сборник основных докладов, презентованных в рамках форума", – добавил генерал-лейтенант Александр Осадчук.

Он также напомнил, что 13 августа на полях МВТФ "Армия-2024" состоялось подписание и вручение государственных контрактов на сумму более 500 млрд. рублей. Мероприятие состоялось под руководством начальника Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковника Анатолия Гуляева. В результате выполнения контрактов Вооруженные Силы получат свыше 500 ед. основных образцов вооружения и техники, около 1 млн. средств поражения различного калибра.

Сегодня, в заключительный день работы форума, все его площадки будут работать в интересах научно-делового сообщества и представителей иностранных делегаций. Запланирован ряд двусторонних встреч по линии Минобороны России, ФСВТС и Рособоронэкспорта. Состоится серия награждений, в том числе будет присужден главный приз Международного военно-технического форума "Армия-2024", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.