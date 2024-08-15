Движение «Талибан»* провело парад в честь 3-й годовщины возвращения к власти в Афганистане

Источник изображения: topwar.ru

Боевики афганского движения «Талибан»* сегодня провели парад, посвященный 3-й годовщине своего прихода к власти. Торжественное мероприятие прошло на бывшей авиабазе США в Баграме. По территории бывшего лагеря американских военных прошли не только парадные расчеты войсковых подразделений движения, но и была продемонстрирована имеющаяся у них на вооружении военная техника.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что вооруженные отряды движения продемонстрировали наличие у них мобильных средств передвижения и проведения атак. Речь идет о целых подразделениях мотоциклистов, а также штурмовых групп, передвигающихся на квадроциклах. Этот вид техники, кстати, сейчас активно используется и ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, на торжественном мероприятии была продемонстрирована и техника посерьезнее. В том числе трофейные образцы, которые достались движению «Талибан»* после стремительного бегства из Афганистана американцев. Кроме того, в параде поучаствовала и авиационная техника.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, вооруженные отряды движения «Талибан»* захватили столицу Афганистана 15 августа 2021 года. Именно в этот день из страны бежали последние американские военнослужащие и дипломаты, а также чиновники афганского правительства, которое поддерживали США. Впрочем, подняться на борт улетавшего в Штаты самолета тогда удалось не всем. Некоторых афганских чиновников американцы просто бросили на произвол судьбы.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что парад прошел при усиленных мерах безопасности, которые были введены на фоне слухов о возможной атаке боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»**. Несмотря на это своим присутствием парад почтили дипломаты из Ирана и Китая.

Добавим, что на сегодняшний день правительство движения «Талибан»* официально не признается другими государствами. Однако на неофициальном уровне разговоры о необходимости начала взаимодействия с «талибами»* все чаще доносятся из разных стран мира.

* – движение находится под санкциями ООН, запрещено в РФ.

** – запрещенная в РФ террористическая организация.