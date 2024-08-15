Саперы изучили схему изготовления боеприпасов для сброса с FPV-дронов ВСУ

Саперы ВС РФ изучили схему изготовления боеприпасов для сброса с FPV-дронов ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Саперы Вооруженных сил России на запорожском направлении изучили схему изготовления боеприпасов для сброса с БПЛА, которую используют ВСУ, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской области с позывным "Рубин".

"Принципиальная схема сбросов с FPV-дронов остается идентичной. Она нами полностью изучена. В курсы обучения данные моменты включены… на курсах подготовки специалистов по разминированию занятия по данному направлению проводятся. Отдельные занятия по сбросам", - сказал "Рубин".

Он отметил, что ВСУ используют систему автономного подрыва боеприпаса, сброшенного с БПЛА, и предположил, что подобную технологию могли передать специалисты НАТО.

"Сбрасывается, например, мина ПТМ3 (противотанковая мина производства СССР - ред.) с "джоником" (датчик цели для подрыва боеприпаса – ред.). Первые моменты применения противником данных средств саперы еще не были знакомы с данной системой, могли подходить к объекту, и происходило срабатывание взрывоопасного предмета…он (датчик цели – ред.) срабатывает от изменения магнитного поля", - поведал "Рубин".