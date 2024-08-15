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ТАСС

ДОСААФ налаживает совместное производство с разработчиками беспилотников

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DOSAAF
ДОСААФ России.

Начальник отдела департамента развития ДОСААФ Максим Толмачев отметил, что организация стремится к реализации комплексного подхода в области БПЛА

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России заключило соглашения с разработчиками беспилотников, предусматривающие производство БПЛА как для подготовки операторов, так и для поставок в зону СВО. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Между ДОСААФ России и разработчиками беспилотных систем заключены соглашения о сотрудничестве по разработке и производству систем квадрокоптерного и самолетного типов, которые прошли экспертизу отбора и одобрены к производству на базе производственных предприятий ДОСААФ", - сказали в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС начальник отдела департамента развития ДОСААФ Максим Толмачев, организация стремится к реализации комплексного подхода в области БПЛА. "Это и производство учебных дронов, различных дронов для гражданского и для военного применения, плюс подготовка операторов".

Сейчас организация сотрудничает с двумя предприятиями-разработчиками, в частности с научно-производственным объединением "Жостр", которое уже получило заказ на БПЛА от Министерства обороны РФ. На стенде ДОСААФ на форуме "Армия-2024" был представлены несколько беспилотников различных типов, в частности беспилотник коптерного типа большой грузоподъемности "Крушина Л1", который, по словам представителя "Жостр", может использоваться в качестве ретранслятора, для доставки грузов или дистанционного минирования.

Также представлен учебный мини-квадрокоптер "Оса-У". "Он был разработан на базе боевого дрона. С его помощью можно обучать операторов, которые быстро подготовятся для полетов на всей линейке дронов, которые будут [нами] производиться", - отметил Толмачев.

Планы на будущее

По словам Толмачева, в будущем ДОСААФ может заняться оказанием поддержки небольших конструкторских бюро по всей стране в реализации их инициатив.

"Мы понимаем, что можем как большая государственная структура организовать поток проектов малых КБ, которые разрабатывают [новые беспилотники], но им очень сложно встроиться в систему", - сказал он, добавив, что ДОСААФ в таком случае может способствовать развитию перспективных разработок и их внедрению. 

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