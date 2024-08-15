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Промышленности предсказали резкую цифровизацию

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Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ.

Промышленность будет генерировать столько же данных, сколько и абоненты связи

Специалисты компании ABI Research предсказали резкий рост темпов цифровизации в обрабатывающей промышленности. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на портале PRNewswire.

По словам экспертов фирмы, работа с данными на предприятиях стимулирует инновации и эффективность. В отчете говорится, что уже в 2030 году обрабатывающая промышленность будет глобально генерировать около 4,4 зеттабайта данных. Приблизительно столько же информации с помощью гаджетов генерируют абоненты сотовой связи.

«Данные на предприятиях имеют решающее значение для обеспечения безопасности и поддержания бизнес-операций», — отметил аналитик ABI Research Лео Гергс. По его словам, прогресс настолько очевиден, что сравнение отрасли обрабатывающей промышленности с потребительской телекоммуникационной сферой оправданно.

По словам аналитиков компании, промышленные предприятия нуждаются в инфраструктуре и хранении данных. Также будет расти спрос на сложные системы управления данными для эффективной организации. «Сбой CrowdStrike шокирующим образом обнажил важность тщательной стратегии безопасности и надежной стратегии хранения и доступности данных», — отметил Гергс.

В июне аналитики компании Omdia зафиксировали повышенный спрос на доступные смартфоны. По их данным, за год рынок дешевых телефонов вырос на 30 миллионов единиц, или 33 процента, — до 120 миллионов единиц.

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