"Это будет конец НАТО". Генерал Скшипчак делится черным сценарием (Fakt, Польша)

Генерал Скшипчак: война между Турцией и Грецией приведет к распаду НАТО

Существующая уже на протяжении десятилетий напряженность между Турцией и Грецией грозит похоронить НАТО, заявил Fakt генерал Вальдемар Скшипчак. Эксперт убежден: война между этими странами приведет к распаду Североатлантического альянса.

Возрастает напряженность между Турцией и Грецией. Она сохраняется между этими двумя странами уже на протяжении десятилетий и затрагивает другие страны НАТО, поскольку оба этих государства входят в альянс. Портал Fakt.pl решил выяснить, как должен реагировать международный военный блок в случае, если одно из государств совершит агрессию против другого. Что это значит для НАТО? Этот вопрос мы задали генералу Вальдемару Скшипчаку (Waldemar Skrzypczak).

Напомним, что в конце июля в восточной части Средиземного моря произошла очередная эскалация напряженности на линии Греция — Турция. В районе греческого острова Касос итальянское судно проводило исследования в рамках подготовки к прокладке кабелей между Критом, Кипром и Израилем. Для наблюдения за этим судном, которое находилось не только в греческих территориальных водах, но и в открытом море, Турция направила три военных корабля. В эту же акваторию свои корабли направил и греческий флот.

Спор между двумя странами-членами НАТО

Как сообщал портал eKathimerini, благодаря дипломатическим усилиям эскалации ситуации удалось избежать, итальянское судно выполнило свою задачу и вернулось на Крит в сопровождении корабля греческого флота.

Польское информационное агентство попросило профессора Афинского университета, эксперта Греческого фонда европейской и внешней политики ELIAMEP в Афинах профессора Панагиотиса Каконаса (Panagiotis Cakonas) рассказать об обстоятельствах данного инцидента. "Это связано с отсутствием соглашения между Грецией и Турцией о том, что кому принадлежит", — отметил профессор.

По его словам, итальянское судно оказалось в той части открытого моря, которая, по мнению Афин, входит в исключительную экономическую зону, созданную на основе соответствующего соглашения между Грецией и Египтом, не признаваемого Анкарой. Это соглашение стало ответом на подписанный Турцией и Ливией меморандум о разграничении морских зон.

"Таким образом, как мы видим, две страны Восточного Средиземноморья, входящие в НАТО, к сожалению, являются противниками, между которыми отсутствует соглашение о делимитации исключительных экономических зон, нет договоренностей в отношении претензий на суверенные права в этом регионе", — сказал эксперт.

При этом профессор отметил, что не считает это событие серьезной эскалацией ввиду "нового контекста" отношений между этими двумя странами. Определенная их перезагрузка состоялась в 2023 году, когда Греция поддержала Турцию после трагических землетрясений. Оба государства — каждое с учетом своих интересов — согласились с тем, что впредь они будут стараться поддерживать "нормальные отношения и общаться в спокойном тоне".

По словам Каконаса, "новая эра" отношений предполагает, однако, отправку друг другу сигналов, подтверждающих, что позиции стран по данному вопросу не изменились и по-прежнему не совпадают, то есть эти государства по-прежнему находятся в состоянии спора. "Именно это и произошло возле острова Касос", — подытожил ученый.

Он также отметил, что подобные инциденты и отправка друг другу подобных "сигналов" будут продолжаться до тех пор, пока не будет решен вопрос делимитации. "При этом такой обмен сообщениями является очень опасной игрой", — оценил профессор.

Эксперт не исключил, что в результате какой-нибудь случайности или ошибки между сторонами может произойти серьезная эскалация, которая, по его мнению, имела бы "трагические последствия для стабильности в регионе, для южного фланга НАТО".

"Поэтому США и Запад в целом не хотели бы такого развития событий, особенно тогда, когда после начала российско-украинского конфликта на севере образовался фронт", — продолжал Каконас.

При этом он подчеркнул, что эскалация стала бы ударом по сплоченности Североатлантического альянса, поскольку обе страны являются его членами.

Генерал Скшипчак о споре между союзниками. "Конец НАТО"

События в Южной Европе побудили нас искать ответ на вопрос о том, как будет вести себя НАТО в случае агрессии одной страны альянса против другой. Мы спросили об этом генерала Вальдемара Скшипчака.

"Источником этого конфликта являются трагические события 20-х годов XX века, в которых участвовали Турция и Греция. Это была турецко-греческая война, когда греки стремились занять часть Турции, а Турция во главе с Ататюрком пыталась освободиться от греческой оккупации. Тогда армия Греции проявила огромную жестокость по отношению к туркам, это была бойня. Около 100 тысяч турок были убиты греческими войсками, и эта рана до сих пор не затянулась, ее ничто не залечит", — рассказывает военный.

Он отмечает, что "у Турция остаются претензии к Греции, которая, по мнению турок, оккупирует часть турецких территорий". "НАТО не может быть арбитром в этом вопросе. Альянс должен сделать все, чтобы охладить температуру этого конфликта", — констатирует генерал Скшипчак.

Турецко-греческая война означает "конец НАТО, конец возможности воздействовать на что либо, конец поддержки Украины".

НАТО не может участвовать в конфликте между ее членами. Она должна стремиться к тому, чтобы все споры урегулировались дипломатическим, а не военным путем. Если начнется война между членами альянса, то НАТО пора собирать вещички. Это будет распад НАТО. Какие-то члены будут поддерживать Турцию, а какие-то Грецию. Это будет конец НАТО. Этого ждет Путин", — резюмирует генерал Скшипчак.

Автор: Роберт Фонте Ролдан (Robert Fonte Roldan)