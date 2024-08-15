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ЦАМТО

ВМС Республики Корея получили модернизированную ДЭПЛ класса "Чанг Бого"

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ПЛ SS 083 Dosan An Chang-Ho
Перед спуском на воду строящейся для ВМС Южной Кореи на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) головной большой неатомной подводной лодки SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III). Окпо, 14.09.2018.
Источник изображения: 1boon.kakao.com

ЦАМТО, 14 августа. Как сообщило 12 августа Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), командование ВМС страны приняло модернизированную ДЭПЛ "Чонг Ун" (Jeong Un) класса "Чанг Бого" ("Тип-209/1200").

По информации Jane's Defence Weekly, ДЭПЛ "Чонг Ун" была передана в ходе проведенной на предприятии на острове Кодже церемонии, на которой присутствовали представители командования ВМС и судостроительной компании Hanwha Ocean (ранее Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering).

К работам по модернизации ДЭПЛ Jeong Un компания Hanwha Ocean, назначенная основным подрядчиком, приступила в марте 2023 года. После их завершения ДЭПЛ прошла необходимые испытания.

По заявлению DAPA, благодаря модернизации существенно улучшены, по сравнению с базовой версией, возможности подлодки выполнять задачи обнаружения, идентификации и поражения кораблей противника. Новые боевые системы были разработаны в Республике Корея, что упрощает логистическую поддержку.

Как предполагается, в ближайшее время модернизированная подлодка начнет применяться для выполнения задач по назначению.

(SS-067) "Чонг Ун" является одной из девяти подводных лодок класса "Чанг Бого" (KSS-I), принятых на вооружение ВМС Республики Корея. Головная ДЭПЛ серии была поставлена заказчику в 1993 году, девятая – в декабре 2001 года.

Первая ДЭПЛ серии "Чанг Бого" была построена в рамках программы KSS-I компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) в Киле (Германия). Еще 8 подлодок были собраны на предприятии Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо с 1992 по 2000 гг. в рамках соглашения о передаче технологий с использованием комплектующих и при содействии немецкой компании. SS-067 была спущена на воду в мае 1996 года и принята на вооружение в августе 1997 года.

На текущий момент модернизацию прошли четыре ДЭПЛ класса "Чанг Бого". Ожидается, что подводные лодки данной серии будут постепенно заменены дизель-электрическими подводными лодками класса KSS-III.

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Страны
Германия
Южная Корея
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Chang Bogo
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209 тип
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