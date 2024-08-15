ВМС Республики Корея получили модернизированную ДЭПЛ класса "Чанг Бого"

ЦАМТО, 14 августа. Как сообщило 12 августа Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), командование ВМС страны приняло модернизированную ДЭПЛ "Чонг Ун" (Jeong Un) класса "Чанг Бого" ("Тип-209/1200").
По информации Jane's Defence Weekly, ДЭПЛ "Чонг Ун" была передана в ходе проведенной на предприятии на острове Кодже церемонии, на которой присутствовали представители командования ВМС и судостроительной компании Hanwha Ocean (ранее Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering).
К работам по модернизации ДЭПЛ Jeong Un компания Hanwha Ocean, назначенная основным подрядчиком, приступила в марте 2023 года. После их завершения ДЭПЛ прошла необходимые испытания.
По заявлению DAPA, благодаря модернизации существенно улучшены, по сравнению с базовой версией, возможности подлодки выполнять задачи обнаружения, идентификации и поражения кораблей противника. Новые боевые системы были разработаны в Республике Корея, что упрощает логистическую поддержку.
Как предполагается, в ближайшее время модернизированная подлодка начнет применяться для выполнения задач по назначению.
(SS-067) "Чонг Ун" является одной из девяти подводных лодок класса "Чанг Бого" (KSS-I), принятых на вооружение ВМС Республики Корея. Головная ДЭПЛ серии была поставлена заказчику в 1993 году, девятая – в декабре 2001 года.
Первая ДЭПЛ серии "Чанг Бого" была построена в рамках программы KSS-I компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) в Киле (Германия). Еще 8 подлодок были собраны на предприятии Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо с 1992 по 2000 гг. в рамках соглашения о передаче технологий с использованием комплектующих и при содействии немецкой компании. SS-067 была спущена на воду в мае 1996 года и принята на вооружение в августе 1997 года.
На текущий момент модернизацию прошли четыре ДЭПЛ класса "Чанг Бого". Ожидается, что подводные лодки данной серии будут постепенно заменены дизель-электрическими подводными лодками класса KSS-III.