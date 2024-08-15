В Минобороны сообщили о поражении танков Abrams и Leopard простейшими FPV-дронами

Военные Вооруженных сил (ВС) России поражают танки Abrams и Leopard украинской армии простейшими FPV-дронами в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 14 августа, сообщил начальник главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук.

«Дешевое средство доставки спокойно поражает серьезные образцы вооружения. Мы помним, как нам пиарили Abrams, Leopard. Стоят они миллионы долларов. Кто их сжег? Их сожгли простейшие FPV-дроны «Пиранья», «Овод» стоимостью 50 тыс. рублей», — рассказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По словам Осадчука, беспилотные системы являются на данный момент доминирующим образцом вооружения. Начальник главного управления инновационного развития обратил внимание, что речь идет о системах самых разных классов — воздушных, наземных, водных, разведывательных, транспортировочных.

«Мы знаем, что США серьезно работают над трансфером гражданских технологий в военную сферу. И мы сейчас этим занимаемся. И получается, что гибридное применение приводит к тому, что нам приходится трансформировать наш ВПК (военно-промышленный комплекс. — Ред.)», — отметил представитель Минобороны.

Ранее в этот день сообщалось, что расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» нанесли удары по технике украинской армии. В этот раз разведывательные группы подняли в небо беспилотники Zala в темное время суток, когда было зафиксировано передвижение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Получив информацию о дислокации украинских военнослужащих и техники, операторы с помощью дронов-камикадзе уничтожили выявленные цели.

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