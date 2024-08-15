ВСУ на Донбассе используют британских роботов-собак с немецким противотепловизионным камуфляжем

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Украинские СМИ ранее растиражировали информацию о том, что военные ВСУ для разведки применяют не только БПЛА, но и наземные дроны в виде роботов-псов.

В свою очередь, техническими подробностями вышеупомянутого ноу-хау со ссылкой на разработчика в недавней статье поделились журналисты немецкой прессы.

В материале говорится, что наземных роботов производит британская фирма Brit Alliance. Модель механического пса под названием BAD.2 получила немецкий противотепловизионный камуфляж, что значительно затрудняет обнаружение дрона.

В свою очередь, британский робот способен выполнять миссии, которые недоступны воздушным дронам. Например, проникать в здания и окопы, обнаруживать мины-ловушки, а также незаметно отслеживать передвижение противника.

Как пишут немецкие журналисты, робот-пес способен работать в течение пяти часов от одного заряда и выполнять задачи в радиусе 3,5 км. При этом передвигается наземный дрон бесшумно со скоростью до 15 км/ч.

Глава Brit Alliance Кайл Торберн рассказал изданию, что вышеупомянутые роботы-собаки значительно снизили потери среди «живых» разведчиков, так как эффективно выполняют соответствующие задачи на фронте, заменяя человека.

При этом в немецких СМИ отметили, что стоимость одного такого наземного дрона колеблется от 4 до 8 тысяч евро в зависимости от комплектации, добавив, что это «ничто по сравнению с человеческой жизнью». По данным издания, сейчас ВСУ используют на Донбассе более 30 британских роботов.