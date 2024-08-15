Войти
Военное обозрение

ВСУ на Донбассе используют британских роботов-собак с немецким противотепловизионным камуфляжем

296
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские СМИ ранее растиражировали информацию о том, что военные ВСУ для разведки применяют не только БПЛА, но и наземные дроны в виде роботов-псов.

В свою очередь, техническими подробностями вышеупомянутого ноу-хау со ссылкой на разработчика в недавней статье поделились журналисты немецкой прессы.

В материале говорится, что наземных роботов производит британская фирма Brit Alliance. Модель механического пса под названием BAD.2 получила немецкий противотепловизионный камуфляж, что значительно затрудняет обнаружение дрона.

В свою очередь, британский робот способен выполнять миссии, которые недоступны воздушным дронам. Например, проникать в здания и окопы, обнаруживать мины-ловушки, а также незаметно отслеживать передвижение противника.

Как пишут немецкие журналисты, робот-пес способен работать в течение пяти часов от одного заряда и выполнять задачи в радиусе 3,5 км. При этом передвигается наземный дрон бесшумно со скоростью до 15 км/ч.

Глава Brit Alliance Кайл Торберн рассказал изданию, что вышеупомянутые роботы-собаки значительно снизили потери среди «живых» разведчиков, так как эффективно выполняют соответствующие задачи на фронте, заменяя человека.

При этом в немецких СМИ отметили, что стоимость одного такого наземного дрона колеблется от 4 до 8 тысяч евро в зависимости от комплектации, добавив, что это «ничто по сравнению с человеческой жизнью». По данным издания, сейчас ВСУ используют на Донбассе более 30 британских роботов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 09:45
  • 260
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 15.08 07:27
  • 1
Ответ на "Ядерный аргумент Вашингтона"
  • 15.08 05:00
  • 3704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 21:22
  • 0
О потерях.
  • 14.08 16:43
  • 0
Ядерный аргумент Вашингтона
  • 14.08 15:07
  • 1
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на "Армии-2024"
  • 14.08 12:46
  • 1
МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М
  • 14.08 10:59
  • 3
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться
  • 13.08 14:14
  • 1
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
  • 13.08 12:42
  • 5
Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов изменениями в авиаотрасли
  • 13.08 12:10
  • 1
Делегация КНДР осмотрела экспозицию на форуме "Армия-2024"
  • 13.08 08:47
  • 1
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил МВТФ "Армия-2024" открытым