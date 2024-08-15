Новый "Панцирь" может устанавливаться на крыши зданий

Модуль можно вооружить 48 управляемыми ракетами ближнего перехвата беспилотников

ПАТРИОТ /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Новая модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМД-Е", впервые представленная на форуме "Армия-2024", может устанавливаться на крыши зданий благодаря сниженной массе. Об этом сообщил представитель разработавшего комплекс тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха).

"Предусмотрен специально для охраны гражданских, военных объектов, административных зданий, так как облегчили массу, возможна установка на крыши зданий для охраны. <...> Особенностью является удаленное управление, с управлением справляется один оператор. Его можно располагать, например, в бункере, на удалении до 500 м, управление осуществляется по оптоволокну", - сказал он, отметив, что модуль можно вооружить 48 управляемыми ракетами ближнего перехвата беспилотников.

Новая модификация ЗРПК "Панцирь-СМД-Е" для защиты районов от массированных воздушных ударов впервые демонстрируется на форуме "Армия". Комплекс оснащен мини-ракетами для поражения беспилотников и, в отличие от "Панциря-С1", не имеет пушечного вооружения. Согласно данным производителя, он предназначен для обороны военных, административно-промышленных объектов и районов от массированных авиационных ударов.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.