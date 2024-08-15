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ЦАМТО

ВМС Индии в ближайшие месяцы примут на вооружение вторую ПЛАРБ

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ПЛАРБ Арихант
ПЛАРБ Арихант.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 14 августа. Военно-морские силы Индии приступили к процедуре ввода в эксплуатацию второй атомной подводной лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), INS Arighat.

Как сообщает The Economic Times со ссылкой на неназванный источник, построенная на верфи Vizag ПЛАРБ, которая будет оснащена ракетами с ядерной БЧ, готова к вводу в эксплуатацию после проведенной модернизации и тщательных испытаний.

Вероятнее всего, она будет введена в строй в течение ближайшего месяца или двух и присоединится к первой ПЛАРБ серии, INS Arihant, которая находится в эксплуатации с 2018 года.

Кроме того, другой источник сообщил The Economic Times, что в настоящее время на рассмотрении Комитета по безопасности под председательством премьер-министра Нарендры Моди находится предложение Министерства обороны Индии о строительстве двух многоцелевых атомных подводных лодок "Проекта-77", которые будут оснащены торпедами и противокорабельными ракетами. На постройку новых субмарин потребуется не менее 10 лет, а доля индийской промышленности в их строительстве составит 95%.

Согласно планам индийского правительства, ВМС Индии планируют иметь на вооружении четыре ПЛАРБ, шесть атомных многоцелевых и не менее 18 дизель-электрических подводных кораблей. В настоящее время в составе флота имеется 16 дизельных субмарин, в том числе шесть класса "Кило" советской постройки, четыре немецких "Тип-209" и шесть новых французских НАПЛ класса "Скорпен".

После завершения строительства в 2025 году в состав ВМС Индии поступит третья ПЛАРБ индийской разработки. В 2026 году Индия также планирует получить в аренду усовершенствованную АПЛ проекта 971 "Акула" по контракту 2019 года на сумму около 3 млрд. долл. Также перспективные планы ВМС Индии предусматривают строительство 13-ти 500-тонных ПЛАРБ с усовершенствованными реакторами мощностью 190 МВт (Arihant использует реактор мощностью 83 МВт).

Что касается неатомных подводных лодок, то ВМС Индии планируют закупить три дополнительные НАПЛ класса "Скорпен", а также шесть новых субмарин в рамках проводимого в настоящее время тендера.

ПЛАРБ Arighat, как и Arihant, будет оснащена баллистическими ракетами К-15 Sagarika с дальностью стрельбы 750 км, однако благодаря проведенной модернизации на борту может быть размещено большее их количество. Третья ПЛАРБ серии, INS Aridhaman, будет оснащена ракетами K-4 с дальностью стрельбы 3500 км. Четвертая ПЛАРБ, которая уже находится в стадии строительства, сможет нести еще большее количество ракет K-4.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
971 Щука-Б
Arihant
Ядерный щит
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