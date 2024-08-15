В период с 12 по 14 августа Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член МОРО "СоюзМаш России") принимает участие в Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Делегацию возглавляет генеральный директор Борис Обносов. Кроме традиционной экспозиции в демоцентре Корпорации развернут дополнительный стенд в павильоне "В" с перспективными образцами гражданского и двойного назначения.

Демоцентр КТРВ на форуме "Армия-2024" (с) bmpd

Линейка высокоточных авиационных средств поражения в экспозиции демоцентра включает ракеты класса "воздух - воздух" (РВВ-БД, РВВ-СД, РВВ-МД и РВВ-МД2), многоцелевые управляемые ракеты класса "воздух - поверхность" Х-МД-Э, "Гром-Э1", Х-38МЛЭ и Х-38МТЭ, Х-69, Х-29ТЕ и Х-59МК модернизированная.

Многоцелевая авиационная ракета повышенной дальности класса "воздух - поверхность" Х-59МК модернизированная (с) bmpd

Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета класса "воздух - поверхность" Х-69 (с) bmpd

Противорадиолокационные ракеты представлены в экспозиции образцами Х-31ПД и Х-58УШКЭ, противокорабельные - Х-31АД, Х-35УЭ, Х-59МК, а также авиационной противолодочной ракетой АПР-3МЭ. Авиабомбовое вооружение, которое Корпорация демонстрирует на форуме: корректируемые авиабомбы калибров 250 кг, 500 кг и 1500 кг; управляемая планирующая авиабомба калибра 1500 кг; планирующий боеприпас "Гром-Э2".

Противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ (с) bmpd

Корректируемая авиационная бомба КАБ-500Кр с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения и бетонобойной боевой часть (с) bmpd

В классе противокорабельного и противолодочного оружия можно увидеть малогабаритный противолодочный торпедный комплекс "Пакет-Э/НК" с антиторпедой, электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2, универсальную малогабаритную торпеду УМТ, малогабаритную тепловую торпеду МТТ, глубоководную торпеду УГСТ. Гости демоцентра Корпорации также могут ознакомиться с комплексом вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э".

Электрическая торпеда ЭТ-1Э (с) bmpd

В состав экспозиции вошли изделия, которые могут использоваться в комплексах защиты акваторий портов и военно-морских баз: морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, шельфовая мина МШМ, самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ, интегрированная система поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ-Э".

Предприятия также представляют широкий спектр радиолокационного оборудования. Для кораблей это аппаратура системы управления корабельного ракетного комплекса "Уран-Э" и модернизированная радиолокационная станция целеуказания 3Ц-25Э. В подводных лодках применяются радиолокационный комплекс обнаружения надводных целей и навигации МРК-50УЭ. Наблюдение за прибрежной обстановкой с берега осуществляют радиолокационные станции "Мыс-М1Э" и "МР-10М1Э", а под водой - гидроакустическая станция "Маяк-С", комплекс охраны "Корвет", автономный малогабаритный подводный аппарат МПА. Легководолазы для этих же целей, а также для проведения различных работ под водой могут использовать индивидуальный буксировщик пловца "Коралл".

Индивидуальный буксировщик пловца "Коралл" (с) bmpd

В павильоне "В", на отдельной площадке для демонстрации гражданской продукции Корпорации, размещены ультрабыстрая электрозарядная станция ЭЗС-150 для электробусов, более двух десятков типоразмеров литий-ионных аккумуляторов, многофункциональная электроплатформа для ЖКХ HARD-E, тренажер "Парашютист", макеты реверсивных устройств для авиадвигателей ПД-8 и ПД-14, а также новинка - гидроцикл с корпусом из композита.

Гидроцикл из полимерных материалов (с) bmpd