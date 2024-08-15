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ТАСС

Казахстан на фоне ситуации в Курской области призвал к мирному решению конфликта

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана.
Источник изображения: МО РФ

Астана всегда подчеркивала необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств, отметил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров

АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана в связи с ситуацией в Курской области призывают к мирному решению конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"Действительно, сегодня во всем мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации. Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. В связи с этим мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария", - сказал он.

По его словам, Астана приветствует любые усилия международного сообщества, нацеленные на конструктивный поиск взаимоприемлемых решений.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 гражданских лиц, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. 69 пострадавших находятся в больницах, состояние 17 из них оценивается как тяжелое. Из приграничных районов Курской области выехали или были эвакуированы более 120 тыс. человек. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. 

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Казахстан
Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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