ИИ будет обрабатывать информацию с Российской орбитальной станции

В Роскосмосе отметили, что для решения служебных задач на РОС будут использоваться надежные и проверенные алгоритмы управления

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Массивы целевой информации, полученной в ходе работы перспективной Российской орбитальной станции, планируется обрабатывать с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщили ТАСС в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос).

"Нейронные сети хорошо зарекомендовали себя в качестве инструмента по обработке больших объемов данных для определения сложных нелинейных зависимостей. В первую очередь, данный инструмент планируется применить при обработке массивов целевой информации, получаемых в процессе работы полезной нагрузки", - рассказали в корпорации на полях форума "Армия".

В корпорации отметили, что для решения служебных задач на РОС будут использоваться надежные и проверенные алгоритмы управления. Это обусловлено тем, что при нештатной ситуации требуется строго выполнять определенную последовательность команд вычислительных средств, действий ЦУП и экипажа (если он в этот момент будет на станции).

В июле главный конструктор РОС Владимир Кожевников заявил, что при создании станции планируется задействовать искусственный интеллект.

О Российской орбитальной станции

В РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции. Согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 год. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 из них планируется потратить в первые три года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль. Его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.