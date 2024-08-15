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Китай признал разрушение ракеты «Чанчжэн-6А» в космосе

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Фото: Wikimedia
Фото: Wikimedia.

Власти Китая подтвердили, что ракета «Чанчжэн-6А» разрушилась в космосе

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-6А», которая на прошлой неделе вывела 18 спутников на орбиту, разрушилась в космосе и оставила сотни обломков. Власти КНР подтвердили инцидент, передает Bloobmerg.

Американская компания Slingshot Aerospace сообщила, что вскоре после вывода спутников на орбиту верхняя ступень ракеты разрушилась, оставив облако из примерно 50 обломков. Позже разрушение подтвердило Космическое командование Военно-воздушных сил США, которое зафиксировало 300 обломков.

Отмечается, что китайский МИД подтвердил агентству, что ракета разрушилась. В ведомстве подчеркнули, что Пекин приял «необходимые меры» и внимательно следит за орбитой. Там добавили, что КНР придает большое значение борьбе с космическим мусором.

В июле издание SpaceNews писало, что новую китайскую ракету Long March 12 могут запустить в августе. Носитель готовят к старту на космодроме, расположенном в городе Вэньчан на восточном побережье острова Хайнань. Двухступенчатая Long March 12 работает на керосине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Чанчжэн
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