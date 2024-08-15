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Военное обозрение

The New York Times: Совместные учения России и Китая вызвали серьёзное беспокойство в Вашингтоне

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Источник изображения: topwar.ru

Укрепление военного сотрудничества между двумя главными геополитическими соперниками Соединенных Штатов – Китаем и Россией – «вызывает большие опасения в Вашингтоне», пишет американская газета The New York Times.

По словам авторов издания, стратегическое партнёрство Москвы и Пекина угрожает интересам США и его союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где американцы в последнее время ведут себя все более активнее, пытаясь создать региональные блоки.

Китай и Россия заключили неформальный политический и экономический союз против Запада. Теперь они наращивают сотрудничество между своими вооруженными силами, проводя все более провокационные совместные военные учения

- говорится в публикации The New York Times.

Напомним, что в прошлом месяце в Южно-Китайском море прошли российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2024». А не так давно в районе Аляски впервые прошло совместное воздушное патрулирование военных самолетов двух стран.

Российские и китайские самолеты все чаще поднимаются в небо вместе, а их военные корабли все чаще плавают по водам вблизи Тайваня, Японии и Южной Кореи, где у Америки есть стратегические интересы, отмечают авторы издания.

В Вашингтоне совместные китайско-российские военные учения сеют сомнения в способности США одержать победу в войне в Азии против объединенных сил Китая и России. В то время как американские военные стратеги долгое время рассматривали сценарии с участием Китая и России по отдельности, они уделяли меньше внимания перспективе совместной войны двух ядерных государств, потому что долгое время это казалось маловероятным.

Однако, как пишет The New York Times, совместное патрулирование китайских и российских бомбардировщиков вблизи Аляски показало, что может ждать США. Взлетев с российской авиабазы, китайские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, смогли пролететь примерно в 200 милях (322 км) от побережья Аляски - расстояние, которое было бы недостижимым при взлете из Китая.

Издание напоминает, что в отчете, опубликованном в прошлом месяце Комиссией Конгресса по национальной оборонной стратегии, углубление взаимодействия Китая и России названо «наиболее значительным стратегическим событием за последние годы».

По словам китайского военного аналитика, отставного офицера Сонга Чжунпина, совместные с Россией учения направлены прежде всего на противостояние давлению Америки.

Хотя мы говорим, что военные учения не нацелены на какую-либо третью сторону, на самом деле у них есть цель: гегемония США и блок, который США создали со своим альянсом по сдерживанию Китая

- сказал Сонг.

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Китай
Россия
США
Тайвань
Южная Корея
Япония
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Военные учения
Ядерный щит
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