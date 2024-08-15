На форуме «Армия-2024» технополис «Эра» представил ряд новых изобретений

Военный инновационный технополис «Эра» представил ряд новых изобретений на международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

Представитель РЦБС им. В. Жоги с позывным Логопед рассказал, что большинство беспилотных систем являются копией друг друга, поэтому появилась необходимость в создании новых изобретений, таких как система захвата цели.

«У этого беспилотника преимущество в том, что он может сопровождать цель уже в зоне действия РЭБ, то есть там, где связь может не добить, если он захватил цель, он ее доведет», — поделился собеседник с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным.

Кроме того, был представлен беспилотник «Гортензия», который стреляет сам.

«Технополис «Эра» разработал подвес для РПГ, то есть был спроектирован, разработана 3-D модель, сброс и дальнейший выстрел. Здесь у нас два привода», — рассказал оператор научной роты Данил Поляков.

На кадрах также представлено подствольное противодронное устройство, которое вставляется в подствольный гранатомет. Отмечается, что он обладает одним патроном от ружья, которым при появлении дрона боец может его уничтожить.

«Берем это устройство, заталкиваем в ручной гранатомет и производим выстрел. После выстрела вытаскиваем устройство, вытаскиваем патрон», — продемонстрировал оператор научной роты Евгений Чекин.

Начальник управления по руководству деятельностью технополиса «Эра» Дмитрий Галкин отметил, что от идеи до образца проходит минимальное количество времени. Он добавил, что в этом именно тот замысел, который был заложен в технополис на момент его создания.

«Единое окно, которое реализуется, оно здесь реализовано всё фактически», — прокомментировал собеседник.

Накануне технополис «Эра» в ходе форума «Армия-2024» представил детектор кругового обзора для обнаружения беспилотников «Тортик».

Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа. На форуме представлены экспозиции и индивидуальные стенды предприятий оборонной промышленности Белоруссии, Индии, Китая. В работе форума задействованы представители более 120 иностранных компаний.