Технополис "ЭРА" провел ряд знаковых мероприятий научно-деловой программы на форуме "Армия-2024"

ЦАМТО, 14 августа. Военный инновационный технополис "ЭРА" провел ряд знаковых мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2024".

Круглые столы охватили четыре тематики, в том числе актуальные вопросы в области искусственного интеллекта, развитие технологий производства радиоэлектронных, оптических и оптико-электронных систем двойного назначения, а также апробации перспективных разработок и технических решений двойного назначения в технополисе.

В работе круглых столов активно приняли участие руководители, ведущие ученые и специалисты научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений Минобороны России, представители Министерства образования и науки РФ, предприятий оборонно-промышленного комплекса, члены Российской ассоциации искусственного интеллекта и Российской академии наук.

Обсуждая вопросы информационной безопасности при применении технологий искусственного интеллекта, профильные специалисты выработали предложения по организации комплексной защиты систем машинного обучения на аппаратно-программных платформах российского производства.

Результатом острых научных дискуссий опыта апробаций в научно-исследовательских организациях Министерства обороны Российской Федерации и на предприятиях промышленности стала разработка предложений по внедрению новых подходов и механизмов межведомственного взаимодействия в области создания перспективных технологий и инновационных разработок.

В ходе обмена опытом и информацией о подходах к разработке радиоэлектронных, оптических и оптико-электронных систем выработаны предложения по развитию технологий производства на отечественной компонентной базе.

Мероприятия научно-деловой программы МВТФ "Армия-2024", организованные технополисом "ЭРА", выявили наиболее значимые вопросы и направления научных исследований не только в текущем году, но и на дальнейшую перспективу, позволили скооперировать специалистов из разных организаций в решении новых и интересных задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.