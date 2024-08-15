Войти
ЦАМТО

Технополис "ЭРА" провел ряд знаковых мероприятий научно-деловой программы на форуме "Армия-2024"

322
0
0
Военный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис "Эра".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 14 августа. Военный инновационный технополис "ЭРА" провел ряд знаковых мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2024".

Круглые столы охватили четыре тематики, в том числе актуальные вопросы в области искусственного интеллекта, развитие технологий производства радиоэлектронных, оптических и оптико-электронных систем двойного назначения, а также апробации перспективных разработок и технических решений двойного назначения в технополисе.

В работе круглых столов активно приняли участие руководители, ведущие ученые и специалисты научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений Минобороны России, представители Министерства образования и науки РФ, предприятий оборонно-промышленного комплекса, члены Российской ассоциации искусственного интеллекта и Российской академии наук.

Обсуждая вопросы информационной безопасности при применении технологий искусственного интеллекта, профильные специалисты выработали предложения по организации комплексной защиты систем машинного обучения на аппаратно-программных платформах российского производства.

Результатом острых научных дискуссий опыта апробаций в научно-исследовательских организациях Министерства обороны Российской Федерации и на предприятиях промышленности стала разработка предложений по внедрению новых подходов и механизмов межведомственного взаимодействия в области создания перспективных технологий и инновационных разработок.

В ходе обмена опытом и информацией о подходах к разработке радиоэлектронных, оптических и оптико-электронных систем выработаны предложения по развитию технологий производства на отечественной компонентной базе.

Мероприятия научно-деловой программы МВТФ "Армия-2024", организованные технополисом "ЭРА", выявили наиболее значимые вопросы и направления научных исследований не только в текущем году, но и на дальнейшую перспективу, позволили скооперировать специалистов из разных организаций в решении новых и интересных задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 09:45
  • 260
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 15.08 07:27
  • 1
Ответ на "Ядерный аргумент Вашингтона"
  • 15.08 05:00
  • 3704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.08 21:22
  • 0
О потерях.
  • 14.08 16:43
  • 0
Ядерный аргумент Вашингтона
  • 14.08 15:07
  • 1
Дрон за дроном. Какие беспилотники показали на "Армии-2024"
  • 14.08 12:46
  • 1
МО получит модернизированные машины для ТОС-1А и танки Т-90М
  • 14.08 10:59
  • 3
Убийцу дронов - "Рапиру-3" на броневике показали на "Армии-2024"
  • 14.08 05:35
  • 11
"Курганмашзавод" исполнил контракт на поставку БМП-3 в войска
  • 13.08 20:19
  • 12
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 13.08 16:43
  • 1
Российская программа гражданского авиастроения продолжает сокращаться
  • 13.08 14:14
  • 1
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
  • 13.08 12:42
  • 5
Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов изменениями в авиаотрасли
  • 13.08 12:10
  • 1
Делегация КНДР осмотрела экспозицию на форуме "Армия-2024"
  • 13.08 08:47
  • 1
Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил МВТФ "Армия-2024" открытым