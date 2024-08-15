Ростех предложил ввести годовую отсрочку от армии для выпускников колледжей и вузов

Выпускник должен отработать по специальности не менее года до призыва на службу, считает заместитель генерального директора госкорпорации Николай Волобуев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" предлагает ввести годовую отсрочку от армии для выпускников среднего профобразования и вузов. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Заместитель генерального директора Ростеха, член бюро Союза машиностроителей Николай Волобуев в ходе пленарного заседания "Ключевые задачи кадровой политики предприятий ОПК" на форуме "Армия" озвучил предложения госкорпорации для формируемых сегодня национальных проектов по кадровой политике. В частности, возможность предоставления отсрочки от армии для трудоустраивающихся на предприятия ОПК выпускников средних специальных учебных заведений и вузов", - заявили в Ростехе.

По словам Волобуева, выпускник должен отработать по специальности не менее года до призыва на службу. "Заканчивает молодой человек колледж или вуз, его сразу забирают на службу. Через год он возвращается, при этом все, что он учил в течение 3-5 лет, все забывается за это время. И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место, лояльность еще не сформирована. Важно, чтобы специалист хотя бы год отработал на своем рабочем месте, у него появился интерес к этой сфере деятельности, приверженность к работодателю, чтобы он применил полученные знания на производстве", - отметил он.

Также заместитель генерального директора Ростеха выдвинул предложения по введению целевого обучения в учреждения среднего профессионального образования по аналогии с высшим образованием и участию будущих работодателей в отборе абитуриентов на целевое обучение в вузах, что потребует внесения необходимых изменений в постановление правительства от 27.04.2024 №555 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования".