Генерал Индонезии заявил, что антидроновые средства РФ точно поражают БПЛА

Начальник Департамента международного сотрудничества ВС Индонезии Аирлангга Хартаро отметил, что также удалось перенять опыт России в этой сфере

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Российские средства по борьбе с беспилотниками, которые продемонстрировали иностранным делегациям, точно поражают дроны, заявил начальник Департамента международного сотрудничества ВС Индонезии, бригадный генерал Аирлангга Хартаро.

"Сегодня уже второй день, как я присутствую на МВТФ в качестве представителя Минобороны Индонезии. Сегодня нам представилась возможность присутствовать на демонстрации возможностей антидронного оружия, познакомиться с результатами его использования во время СВО. Мы наблюдали точное поражение целей. Сегодня нам удалось перенять уникальный опыт РФ в этой сфере", - отметил он по итогам посещения форума "Армия-2024".