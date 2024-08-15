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ТАСС

Генерал Индонезии заявил, что антидроновые средства РФ точно поражают БПЛА

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Боец расчета антидроновой защиты держит ружье. Архивное фото
Боец расчета антидроновой защиты держит ружье. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Начальник Департамента международного сотрудничества ВС Индонезии Аирлангга Хартаро отметил, что также удалось перенять опыт России в этой сфере

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Российские средства по борьбе с беспилотниками, которые продемонстрировали иностранным делегациям, точно поражают дроны, заявил начальник Департамента международного сотрудничества ВС Индонезии, бригадный генерал Аирлангга Хартаро.

"Сегодня уже второй день, как я присутствую на МВТФ в качестве представителя Минобороны Индонезии. Сегодня нам представилась возможность присутствовать на демонстрации возможностей антидронного оружия, познакомиться с результатами его использования во время СВО. Мы наблюдали точное поражение целей. Сегодня нам удалось перенять уникальный опыт РФ в этой сфере", - отметил он по итогам посещения форума "Армия-2024". 

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Индонезия
Россия
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БПЛА
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