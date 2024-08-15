Систему управления FPV-дроном по волокну "Гроза-Леска" апробировали в зоне СВО

Система обеспечивает управляемость и передачу видео к оператору, поэтому может игнорировать РЭБ противника и зоны радиотени

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Систему управления FPV-дроном по оптическому волокну "Гроза-Леска", которая обеспечивает бесперебойную связь в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), представлена на форуме "Армия", передает корреспондент ТАСС.

На стенде военного инновационного технополиса "Эра" ТАСС уточнили, что система прошла апробацию в зоне спецоперации на Украине. Система физически, при помощи оптического волокна-лески, обеспечивает управляемость и передачу видео к оператору, поэтому может игнорировать РЭБ противника и зоны радиотени. Согласно данным на стенде, дрон с системой "Гроза-Леска" имеет дальность управления 20 км, может нести нагрузку в 3,5 кг.