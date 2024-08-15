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ТАСС

Два малых модуля РОС смогут полететь к станции на одном грузовом корабле

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Узловой модуль «Причал»
Узловой модуль «Причал».
Источник изображения: РКК «Энергия»/Роскосмос

В РКК "Энергия" отметили, что запуск узлового модуля "Причал" в составе корабля - модуля "Прогресс-УМ" показал принципиальную возможность по доставке на орбитальные станции малых модулей, ввиду своего назначения не оснащенных собственными двигателями

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Узловой и шлюзовой модули перспективной Российской орбитальной станции (РОС) планируется запустить с помощью транспортного грузового корабля-модуля (ТГКМ "ММ"). Об этом сообщили ТАСС в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос).

"На сегодняшний день в рамках работ по РОС разрабатывается транспортный грузовой корабль-модуль (ТГКМ "ММ"), предназначенный для одновременной доставки малых модулей РОС - узлового и шлюзового модулей", - рассказали в корпорации на полях форума "Армия", отметив, что запуск обоих модулей сразу ускорит процесс развертывания станции на орбите, а также уменьшит стоимость выведения.

В РКК "Энергия" добавили, что запуск узлового модуля "Причал" в составе корабля - модуля "Прогресс-УМ" показал принципиальную возможность по доставке на орбитальные станции малых модулей, ввиду своего назначения не оснащенных собственными двигателями.

О Российской орбитальной станции

В настоящее время в РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции - согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 годы. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей, 150 из них планируется потратить в первые три года.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает ее расширение путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.

Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учетом выхода из проекта Международной космической станции (МКС), а также решать задачи, которые сегодня решать нельзя ввиду технологических ограничений МКС и международных соглашений. Проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в его создании.

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрировали, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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