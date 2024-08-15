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ТАСС

Один из целевых модулей Российской орбитальной станции может стать свободнолетающим

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Разработку и создание первого модуля планируется начать в 2025 году, второго - в 2028 году

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Задача по проведению космических экспериментов в процессе свободного полета может быть возложена на один из двух целевых модулей перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщили ТАСС в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос) на полях форума "Армия".

Там отметили, что разработку и создание первого модуля планируется начать в 2025 году, второго - в 2028 году. Запуск обоих целевых модулей намечен на 2032 год. "В процессе разработки на один из представленных целевых модулей может быть возложена задача по проведению космических экспериментов в процессе свободного полета", - добавили в корпорации.

РКК "Энергия" ранее демонстрировала макет перспективной станции с отдельным свободнолетающим модулем (помимо двух целевых), однако в утвержденном графике создания РОС он не упоминался.

Как ранее пояснили в корпорации, свободнолетающий модуль сможет отстыковываться от станции и маневрировать на орбите самостоятельно, если того потребуют отдельные эксперименты. Такая опция поможет странам-партнерам заложить основу для развития собственной космической программы пилотируемых полетов и ускорить развитие науки.

О Российской орбитальной станции

В РФ ведутся работы над созданием Российской орбитальной станции. Согласно утвержденному генеральному графику, развертывание РОС на околополярной орбите ожидается в 2027-2033 годах. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль (НЭМ), его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули, вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания РОС подразумевает ее расширение путем стыковки двух целевых модулей в период 2031-2033 годов.

Создание Российской орбитальной станции позволит обеспечить непрерывное продолжение отечественной пилотируемой программы с учетом выхода из проекта Международной космической станции (МКС), а также решать задачи, в настоящее время невыполнимые из-за технологических ограничений МКС и международных соглашений.

Проект открыт для сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в его создании.

Форум "Армия" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участники могут ознакомиться, в частности, с образцами вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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