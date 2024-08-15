Представитель ВС Ливии отметил качественные перемены в боевой подготовке в РФ

Генерал Халед Хафтар отметил, что с каждым годом смысловой охват форума "Армия" масштабируется

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Начальник штаба безопасности генерального командования ВС Ливии генерал Халед Хафтар отметил качественные перемены в боевой подготовке армии в России.

"Итак, посетил эту выставку вооружения и военной техники. Увидел уверенное развитие данного форума <...> как со стороны новых технологий, так и со стороны новых подходов к подготовке личного состава по техническим аспектам и стрелковой подготовке. В военной области произошли качественные перемены", - сказал он по итогам посещения форума "Армия".

Он добавил, что "с каждым годом смысловой охват выставки масштабируется". "Мы все осмотрели - галереи и технику. Связи между военнослужащими Ливии и России укрепились", - заключил он.

Форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрировали, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.