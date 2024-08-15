Уругвай учтет опыт РФ про противодействию дронам

Атташе по вопросам обороны Фернандо Марсело Кабеса Лорьенте отметил, что это новый способ ведения боевых действий с использованием искусственного интеллекта

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Уругваю нужно изменить свой подход к выполнению боевых задач с учетом опыта России по противодействию дронам, заявил атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Уругвай в России полковник Фернандо Марсело Кабеса Лорьенте.

"Это замечательная возможность для нас увидеть своими глазами работу подразделений противодействия дронам. Это новый способ ведения боевых действий с использованием искусственного интеллекта, сегодня мы наглядно увидели, что нам нужно изменить свой подход к выполнению боевых задач. Спасибо вам за этот опыт", - отметил он по итогам посещения полигона в рамках форума "Армия-2024".